Вашингтонский ультиматум: как Китай может отреагировать на жёсткие торговые требования США

США призвали КНР сократить американский дефицит в двухсторонней торговле на $200 млрд к концу 2020 года. Аналитики утверждают, что подобный ультиматум со стороны Вашингтона невыполним. В нынешних условиях Соединённые Штаты будут не в силах нарастить экспорт в Китай и сократить объёмы поставок из страны. Кроме того, фундаментальные причины торгового дефицита связаны с особенностями самой американской экономики. Почему Пекин вряд ли согласится играть по новым внешнеэкономическим правилам США — в материале RT.

В пятницу, 4 мая, в Пекине завершились торговые переговоры между представителями США и КНР. Как сообщает агентство «Синьхуа», по итогам двухдневной встречи делегации обеих стран «сумели достичь определённого консенсуса по целому ряду вопросов с целью урегулирования торгово-экономического конфликта». В то же время стороны признали и наличие по-прежнему сохраняющихся серьёзных разногласий по некоторым проблемам, но при этом не обнародовали никаких деталей.

По информации Bloomberg, представители США во главе с министром финансов Стивеном Мнучиным призвали Китай сократить торговый дефицит США с республикой на $200 млрд к концу 2020 года. Соответствующее требование содержалось в распространённом накануне переговоров документе.

В 2017 году торговый дефицит Штатов с Китаем составил $375,2 млрд. За последние десять лет этот показатель увеличился на $116,7 млрд. Такие данные приводит министерство торговли США.

Согласно статистике ведомства, в прошлом году импорт Соединённых Штатов из Китая составил $505,5 млрд, а экспорт — только $130,3 млрд. Американцы преимущественно закупают у производителей КНР электронную технику ($147 млрд), оборудование и механические устройства ($109,6 млрд), мебель ($32 млрд), а также игрушки и спортинвентарь ($25,5 млрд).

Как пояснил RT руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов, одним из вариантов сокращения торгового дефицита США с Китаем могло бы стать уменьшение импорта из КНР. Для этого Соединённым Штатам придётся перенести основную часть производства к себе или же полностью выкупить китайские предприятия, где изготавливают продукцию для американского рынка. По словам эксперта, такие действия будут крайне проблематичными для Вашингтона.

«США также могли бы перенести производство из КНР в другие страны, например Бразилию или Аргентину. Но наращивание торгового дефицита всё равно продолжится. Более того, нет гарантий, что Китай не начнёт скупать те производства в Латинской Америки, на которых производится продукция для американского рынка», — отметил Маслов.

По оценке эксперта, вторым вариантом действий могло бы стать наращивание собственных поставок в КНР. «Теоретически США могут нарастить экспорт, например, сои, мяса, любых продуктов питания в Китай. Но делать это надо было до того, как США решили вступить в торговое противостояние с Китаем и американская продукция частично подпала под санкции», — считает Маслов.

По словам младшего аналитика ИК «Фридом Финанс» Алена Сабитова, наращивание американского экспорта в КНР возможно лишь в случае уменьшения китайских тарифов и либерализации регулирования.

«Власти КНР уже объявляли ранее о мерах либерализации автомобильного рынка. Для сравнения, китайские ставки импорта на автомобили составляют 25% против 2,5% в США, что оставляет большой потенциал снижения. Такие шаги позволят увеличить экспорт новых машин в Китай с $10 до $15 млрд в ближайшие два года, за счёт чего в плюсе окажутся компании вроде GM, Ford и Tesla», — отметил эксперт.

Reuters

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Впрочем, по оценке аналитиков «Фридом Финанс», даже в этом случае в течение двух-трёх лет дефицит можно будет сократить лишь на $50 млрд.

Личная проблема

Дефицит США в торговле с КНР связан прежде всего с особенностями самой американской экономики. Об этом в разговоре с RT рассказал доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Пётр Мозиас.По словам эксперта, главная причина заключается в низкой норме сбережения в США — это касается как домохозяйств, так и государственного сектора.

Согласно данным Федерального резервного банка Сент-Луиса, в марте 2018 года этот показатель составил 3,1%, а в декабре 2017-го опускался до минимума за последние 12 лет — до 2,4%. Низкая норма сбережения означает высокую норму потребления, и у таких экономик обычно бывает торговый дефицит.

«Американцы потребляют много, и их экономика растёт главным образом за счёт потребительского спроса. Поэтому вполне логично, что они имеют торговый дефицит. Если бы его не было в торговле с Китаем, он бы образовался в товарообороте с кем-нибудь ещё», — пояснил Пётр Мозиас.

Эксперт также подчёркивает, что ещё одна причина дефицита в торговле США с КНР — различия в конкурентных преимуществах двух стран.

«Китай наращивал свой экспорт благодаря дешёвой рабочей силе. Американская экономика больше специализируется на высокотехнологичных товарах, а китайская — на трудоёмких. Поскольку трудоёмких товаров можно поставить больше, у США и образовался торговый дефицит», — пояснил эксперт.

Валютный изъян

«Первое, в чём американцы обвиняют китайскую сторону, — это занижение Китаем валютного курса юаня, что благоприятствует экспорту. Это, конечно, спорный вопрос, поскольку юань очень сильно укрепился за последние годы, и, насколько он сегодня недооценён, однозначно сказать нельзя. Но китайская сторона может пойти навстречу американским требованиям и воздержаться от крупномасштабной девальвации своей валюты. Это может способствовать уменьшению дефицита», — отметил Мозиас.

Другим осложняющим фактором является вопрос о защите прав интеллектуальной собственности. 22 марта Дональд Трамп подписал меморандум о борьбе с экономической агрессией Китая и заявил о ежегодной краже интеллектуальной собственности со стороны КНР. По словам американского лидера, действия государства в этой области обходятся Штатам в сотни миллиардов долларов.

«Американские компании нередко избегают поставок на этот рынок своей высокотехнологичной продукции, чтобы она не подвергалась пиратскому копированию. Китай в этом отношении может взять на себя определённые обязательства», — пояснил Пётр Мозиас.

Вместе с тем эксперт отмечает, что эти меры будут способствовать лишь некоторому снижению дефицита, но не его устранению. Другими словами, сократить показатель на $200 млрд не представляется возможным.

«Сделано в Китае»

Одним из требований американской стороны также стало сворачивание китайской государственной программы поддержки передовых технологий «Сделано в Китае 2025». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Как объяснил Пётр Мозиас, в рамках данной программы поддерживаются прежде всего высокотехнологичные капиталоёмкие отрасли — космическая и авиастроительная промышленность, высокотехнологичное судостроение, производство оборудования для железнодорожного транспорта, сельскохозяйственное машиностроение и другие.

«Китайские власти поддерживают экспансию этих отраслей на внешний рынок, в том числе и различными экспортными субсидиями. Поэтому компании данных сфер экономики КНР представляют всё большую конкурентную угрозу для американских производителей соответствующей продукции», — пояснил эксперт.

По оценке опрошенных RT экспертов, подобные призывы со стороны США являются совершенно несерьёзными и в целом могут говорить о полном непонимании структуры китайской экономики.

«В отличие от США, вся китайская экономика направляется и управляется государством. В данном случае это означает, что Китай создаёт максимум условий для работы частного бизнеса и государственно-частного партнёрства», — отмечает Алексей Маслов.

Таким образом, просьба отказаться или даже сократить поддержку в рамках программы «Сделано в Китае 2025» равносильно требованию изменить экономическую модель развития Китая. По оценке Маслова, власти КНР на такое вряд ли смогут решиться.