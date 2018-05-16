Блок санкциям: в Евросоюзе могут ответить на ограничительные меры США в отношении Ирана

Европейский союз готов при необходимости применить так называемый блокирующий закон для защиты своих компаний от антииранских санкций США. Об этом заявил европейский комиссар по внутренним делам Димитрис Аврамопулос. ЕС за 25 лет своего существования прибегал к этой мере лишь раз — в 1996 году в ответ на экстерриториальные ограничительные меры Соединённых Штатов против Кубы. По словам председателя Европейского совета Дональда Туска, своими решениями Трамп «избавил ЕС от иллюзии», что Вашингтон заботится об интересах своих партнёров. В СМИ уже появилась информация, что Брюссель рассматривает возможность перехода с доллара на евро при оплате поставок иранской нефти.

Евросоюз готов в случае необходимости применить так называемый блокирующий закон для защиты европейских компаний, если власти США возобновят санкции против Ирана. Такое заявление сделал европейский комиссар по внутренним делам Димитрис Аврамопулос.

«Еврокомиссия обсудила конкретные, практические решения, чтобы убедиться, что ЕС сможет продолжать выполнять свои обязательства по сделке и защищать наших экономических операторов», — цитирует греческого политика Bloomberg.

По его словам, Европейская комиссия в среду, 16 мая, обсудила возможные пути сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана после одностороннего выхода Соединённых Штатов из договора. Европейские лидеры продолжат обсуждение этой темы в Софии в преддверии саммита ЕС и стран Западных Балкан, который пройдёт в болгарской столице 17 мая.

«Для всех нас, европейцев, совершенно очевидно, что мы решительно, серьёзно и ответственно настроены на то, чтобы соглашение работало», — заявил Аврамопулос.

«Мы обсуждали возможность применения нашего блокирующего закона. И готовы сделать это в случае необходимости», — подчеркнул европейский комиссар по внутренним делам.

Евросоюз лишь раз за всю историю применял блокирующий закон — в ноябре 1996 года в ответ на экстерриториальные экономические санкции Соединённых Штатов против Кубы, передаёт РИА Новости. Отмечается, что эта мера позволяет европейским компаниям не подчиняться определённым решениям Вашингтона по санкциям. Кроме того, компании могут получить компенсации за вызванные рестрикциями потери.

Еврокомиссар по внутренним делам добавил, что в ЕС разочарованы выходом США из СВПД: «Мы можем только сожалеть о выходе Соединённых Штатов из ядерного соглашения с Ираном. С нашей точки зрения, это не является правильным решением».

Напомним, что вечером 15 мая глава европейской дипломатии Федерика Могерини и министры иностранных дел «евротройки» (Великобритании, Германии и Франции) провели переговоры с главой внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

После встречи Могерини заявила, что обе стороны подтвердили свою приверженность договору и поручили экспертам определить способы поддержания поставок нефти, предотвращения транспортных сбоев, сохранения банковских каналов и защиты европейских компаний, которые ведут бизнес с Ираном.

«Мы пришли к общему мнению, что договор находится как бы в реанимации и что его необходимо выписать оттуда как можно скорее, — цитирует Могерини ТАСС. — Мы не согласовывали никаких гарантий в юридическом смысле. Речь шла о конкретных, практических, экономических мерах по поддержке этого соглашения. Сегодня главная цель — спасти иранскую ядерную сделку и все её аспекты».

В свою очередь, пресс-секретарь Могерини Майя Кочиянчич заявила, что в ЕС изучают варианты защиты экономических операторов от экстерриториальных последствий вновь введённых санкций и намерены работать со всеми партнёрами для устранения возможных негативных последствий этого шага США.

Reuters

«Мы должны получить необходимые гарантии»

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф также подтвердил, что в ходе переговоров в Брюсселе была достигнута договорённость о сохранении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

«Мы запустили процесс. Мы достигли политической договорённости о дальнейших шагах для сохранения СВПД. Многое зависит от того, что будет сделано в ближайшие недели. Мы должны получить необходимые гарантии: от этого будет зависеть, как быстро мы сможем двигаться вперёд», — заявил Зариф.

Глава иранской дипломатии также сообщил, что встреча комиссии по СВПД в формате «пятёрки» (Россия, Китай, Великобритания, Германия, Франция) на уровне замминистра иностранных дел намечена на 25 мая. По словам Зарифа, через неделю после этой встречи стороны смогут обсудить возникшие вопросы на более высоком уровне.

Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми также выразил уверенность, что выход Соединённых Штатов из ядерной сделки ведёт не только к утрате доверия к Вашингтону, но и к его международной изоляции.

«Реакция мирового сообщества на выход США из ядерной сделки хорошо показывает, что это глупое и неконструктивное решение, противоречащее всем международным стандартам, которое приводит к снижению доверия к Вашингтону и к его изоляции, а также наносит невосполнимый ущерб гражданам Соединённых Штатов», — цитирует Гасеми агентство IRNA.

В свою очередь, президент Ирана Хасан Рухани на заседании правительства заявил, что на международной арене на смену иранофобии приходит трампофобия.

«На место иранофобии, которую по всему миру распространяла лживая пропаганда, приходит трампофобия. Сегодня Иран все уважают, поскольку видят в нём страну, которая соблюдает международные договорённости и проводит политику, направленную на достижение мира», — заявил Рухани.

Иранский лидер добавил, что президент США просчитался, когда принимал решение о разрыве соглашения: «Трамп планировал, что вечером он объявит о выходе из ядерной сделки с Ираном, а утром следующего дня уже Иран объявит о своём выходе из этого соглашения».

По его словам, Трамп рассчитывал таким образом убедить международное сообщество возобновить действие антииранских санкций. Но Тегеран не поддался на провокацию. «Трамп сделал свой первый ход. Но на втором ходу он просчитался», — сказал иранский президент.

«После безосновательного выхода Америки из многостороннего ядерного соглашения мы приняли решение сохранить сделку для оставшихся стран-участниц. Если сотрудничество с этими пятью странами позволит в полном объёме соблюсти наши интересы, то мы продолжим сотрудничество в этом формате», — подчеркнул Рухани.

Раскритиковал действия американского лидера и председатель Европейского совета Дональд Туск. По его словам, благодаря последним решениям Трампа Евросоюз избавился от всех иллюзий.

Looking at latest decisions of @realDonaldTrump someone could even think: with friends like that who needs enemies. But frankly, EU should be grateful. Thanks to him we got rid of all illusions. We realise that if you need a helping hand, you will find one at the end of your arm. — Donald Tusk (@eucopresident) 16 мая 2018 г.

«Глядя на последние решения Дональда Трампа, кто-то может сказать: с такими друзьями враги не нужны. Но, скажем откровенно, ЕС должен быть благодарен (американскому президенту. — RT). Спасибо ему, что мы избавились от всех иллюзий», — написал Туск в Twitter.

Reuters

Нефтяной акцент

Между тем в майском отчёте Международного энергетического агентства (МЭА) говорится, что ситуация вокруг антииранских санкций и падение уровня добычи нефти в Венесуэле могут вызвать дефицит на нефтяном рынке.

В МЭА заявили о намерении мониторить развитие ситуации, а в случае необходимости — действовать в целях стабилизации рынка. В частности, агентство может использовать нефтяной резерв, имеющийся на случай форс-мажорных обстоятельств.

На этом фоне дипломатический источник РИА Новости в Брюсселе сообщил, что Евросоюз всерьёз рассматривает возможность перехода с доллара на евро при оплате поставок иранской нефти.

«Я располагаю информацией, что ЕС намерен при оплате иранской нефти перейти с доллара США на евро», — заявил источник агентства.