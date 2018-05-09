«Ошибка исторического масштаба»: в конгрессе США раскритиковали решение Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном

Многие демократы и ряд представителей Республиканской партии в конгрессе США выразили недовольство решением американского президента Дональда Трампа о выходе из ядерной сделки с Ираном. По их мнению, Вашингтон окончательно лишился рычага давления на Тегеран. Конгрессмены также опасаются, что выход из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) спровоцирует раскол между США и их союзниками и приведёт к изоляции страны. Эксперты полагают, что решение Трампа может обернуться ростом напряжённости в регионе и обострить внутриполитическую борьбу в Соединённых Штатах.

Решение Трампа о выходе США из СВПД по ядерной программе Ирана раскритиковали многие члены Демократической партии, а также соратники президента — республиканцы. Серьёзной ошибкой назвал действия Трампа бывший американский лидер Барак Обама.

«Я считаю серьёзной ошибкой решение подвергнуть риску СВПД без каких-либо нарушений сделки со стороны Ирана. Без СВПД США могут в конечном счёте остаться перед проигрышным выбором между Ираном, который будет иметь ядерное оружие, и ещё одной войной на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении Обамы, поступившем в РИА Новости.

Барак Обама

globallookpress.com

© Dennis Van Tine

С ним согласна экс-госсекретарь и кандидат в президенты США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон.

«Выход из ядерной сделки с Ираном — это большая ошибка​​​. Это вредит безопасности и авторитету США. Иран теперь более опасен. В чём план Б? Любой, кто думает, что ответ — это бомбёжки, дезинформирован», — написала Клинтон в своём Twitter.

Pulling out of the Iran nuclear deal is a big mistake. It makes America less safe and less trusted. Iran is now more dangerous. What's plan B? Anyone who thinks bombing is the answer is woefully misinformed. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) May 9, 2018

Она также напомнила, что, будучи госсекретарём, способствовала введению жёстких международных санкций в отношении Ирана, которые в итоге привели страну за стол переговоров.

Политик подчеркнула, что сделать это во второй раз будет «намного сложнее, особенно когда авторитет США пострадал».

«Также будет сложнее иметь дело с другими угрозами, такими как баллистические ракеты и терроризм. Теперь у нас нет рычага давления, а Иран может делать всё что захочет», — заключила Клинтон.

«Новая ядерная угроза»

Лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил CNN об отсутствии причин для отказа от соглашения с Ираном.

«Нет никаких сообщений о том, что Иран нарушил соглашение», — сказал он.

По мнению сенатора, самые большие опасения вызывают действия Ирана не в ядерной области, а в Сирии.

Помощник лидера демократического меньшинства в сенате Дик Дурбин также счёл выход США из сделки с Ираном опасным.

«Последнее, что нужно сейчас США и миру, — это новая ядерная угроза. Нарушение этой сделки увеличивает опасность того, что Иран возобновит свою ядерную программу, которая угрожает нашему союзнику, Израилю, и дестабилизирует весь Ближний Восток», — уверен он.

Дурбин полагает, что такое решение изолирует Соединённые Штаты от остального мира.

«Это ошибка исторического масштаба», — подчеркнул он.

Старший демократ в комитете по разведке сената Марк Уорнер выразил обеспокоенность тем, что решение Трампа может привести к расколу между Вашингтоном и его ведущими союзниками.

Первый энергоблок атомной электростанции «Бушер» в Иране

Reuters

«Просто выход Соединённых Штатов из СВПД не принесёт пользы американскому народу и национальной безопасности США: такой шаг лишь вобьёт клин между нами и нашими союзниками, чья помощь нам необходима для осуществления любых санкций против Ирана в будущем», — отметил Уорнер.

«Вмешаться в исполнение решения Трампа»

Об ошибочности выхода США из ядерной сделки с Ираном заявил и старший демократ комитета по иностранным делам верхней палаты конгресса Роберт Менендес.

«Я думаю, что это большая ошибка — отколоться (от сделки. — RT) без важнейших союзников, ещё одна ошибка — не иметь никакой стратегии для борьбы с другими нечестными действиями Ирана, особенно без своих союзников», — пояснил сенатор.

По его словам, cенату необходимо рассмотреть возможность вмешательства в исполнение решения Трампа.

Сенатор от Республиканской партии, представляющая штат Мэн, Сьюзан Коллинз убеждена, что США стоило работать над устранением недостатков СВПД, но не выходить из него.

Республиканец Боб Коркер, сенатор от штата Теннесси, назвал разочаровывающим тот факт, что Белый дом не смог достичь соглашения с союзниками. В то же время он выразил уверенность, что Дональд Трамп будет в дальнейшем работать над более удачной сделкой.

«Отрежем денежную поддержку»

Постоянный представитель Соединённых Штатов при ООН Никки Хейли назвала решение Дональда Трампа по Ирану «абсолютно правильным».

«Президент принял абсолютно правильное решение выйти из иранской ядерной сделки. Это была ужасная сделка, которая позволила Ирану вести себя ещё хуже на международной арене. Мы не должны позволить Ирану заполучить ядерное оружие, мы должны противостоять поддержке им терроризма, которая продолжает угрожать США и нашим союзникам», — говорится в её заявлении.

Дональд Трамп

Reuters

Поддержал решение хозяина Белого дома и министр финансов США Стивен Мнучин. Он сообщил, что Вашингтон готов пересмотреть сроки возобновления действия односторонних американских санкций в отношении Ирана.

«Санкции вводятся, мы отрежем денежную поддержку, предназначенную для финансирования дурного поведения Ирана. Мы собираемся взаимодействовать с нашими союзниками, чтобы подправить (недостатки старой. — RT) сделки и заключить новое соглашение», — заявил он.

«Консолидированная позиция»

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев полагает, что решение о выходе из ядерной сделки призвано укрепить авторитет Трампа в Республиканской партии.

«Это решение имеет и внутриполитическое, и внешнеполитическое значение. Внутриполитическое связано с тем, что Трамп в ходе предвыборной кампании обещал выйти из этой сделки, но это обещание не является его личной инициативой — это консолидированная позиция Республиканской партии. Выход укрепляет влияние и престиж Трампа в рамках партии, в особенности в сенате США. Второй важный момент связан с набирающей ход промежуточной кампанией 2018 года — она набирает обороты, и в этой связи очень важное значение будет иметь её финансовая подпитка», — сказал он в беседе с RT.

По его мнению, Трамп сделал важный шаг в этом направлении, попытавшись перенаправить средства к Республиканской партии.

«Те силы, которые выступали против ядерной сделки, — это в основном те силы, которые являются спонсорами Демократической партии и её кандидатов», — пояснил эксперт.

В то же время Васильев предупредил, что выход США из соглашения повлечёт за собой резкое усиление напряжённости в регионе.

«В своё время Обама говорил, что альтернатива этой сделки — новая большая война на Ближнем и Среднем Востоке. Это можно взять за основу, хотя эта новая война — в отдалённой перспективе, но сделка является важным достижением международной дипломатии. Трамп последовательно демонтирует наследие Обамы, это соглашение — одно из главных внешнеполитических достижений предыдущего президента США», — отметил он.

По мнению политолога, следует ожидать усиления внутри- и внешнеполитической борьбы в Соединённых Штатах.

«Демократы будут усиливать все виды давления в пользу импичмента Трампа. На Ближнем и Среднем Востоке ситуация осложнится. США пока не будут военным образом там присутствовать, но они станут усиливать противоречия между Ираном и странам Персидского залива во главе с Саудовской Аравией. Можно предположить, что через какое-то время — несколько месяцев — будут предприняты шаги составить новое соглашение с Ираном, ведь пока Франция, Великобритания остаются частью сделки», — резюмировал собеседник.

Выход США из ядерной сделки

Напомним, 8 мая президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил о выходе страны из СВПД 2015 года по ядерной программе Ирана. По мнению американского лидера, договор не соответствует интересам его государства.

Он также назвал заключённое летом 2015 года соглашение «надуманным», а данные Ираном обещания — «лживыми».

Глава Белого дома также анонсировал возвращение санкций «самого высокого уровня» в отношении Тегерана, добавив, что другие страны, которые не хотят допустить попадания ядерного оружия в руки иранских властей, смогут поддержать США.

Позднее Белый дом обнародовал перечень требований к Тегерану, среди которых — остановка разработки межконтинентальных баллистических ракет, прекращение поддержки группировок «Хезболла», ХАМАС, «Талибан»* и «Аль-Каида»**, отказ от публично заявленной цели уничтожить Израиль, а также от эскалации конфликта в Йемене и кибератак против США и их союзников.

В 2015 году Тегеран заключил со странами «шестёрки» (США, Россия, Великобритания, Франция, Китай и Германия) сделку (Совместный всеобъемлющий план действий), по условиям которой иранские власти обязались не разрабатывать ядерное оружие и допустить специалистов МАГАТЭ на ядерные объекты в обмен на снятие международных санкций.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.