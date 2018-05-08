МИД России разочарован решением США выйти из ядерной сделки с Ираном

МИД России прокомментировал решение лидера США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном.

«Глубоко разочарованы решением президента США Д. Трампа отказаться в одностороннем порядке от выполнения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе и восстановить национальные американские санкции в отношении Ирана», — говорится в сообщении российского ведомства.

Отмечается, что СВПД «не принадлежит только США, а является достоянием всего международного сообщества».

«Крайне обеспокоены, что США в очередной раз действуют вопреки мнению большинства государств и исключительно в собственных узкокорыстных и конъюнктурных интересах, грубо попирая нормы международного права», — заявили в МИД.

Ранее бывший президент США Барак Обама назвал ошибочным решение Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини также прокомментировала выход США из ядерной сделки с Ираном.