МИД России разочарован решением США выйти из ядерной сделки с Ираном

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МИД России прокомментировал решение лидера США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном.
МИД России разочарован решением США выйти из ядерной сделки с Ираном
  • РИА Новости

«Глубоко разочарованы решением президента США Д. Трампа отказаться в одностороннем порядке от выполнения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе и восстановить национальные американские санкции в отношении Ирана», — говорится в сообщении российского ведомства.

Отмечается, что СВПД «не принадлежит только США, а является достоянием всего международного сообщества».

«Крайне обеспокоены, что США в очередной раз действуют вопреки мнению большинства государств и исключительно в собственных узкокорыстных и конъюнктурных интересах, грубо попирая нормы международного права», — заявили в МИД.

Ранее бывший президент США Барак Обама назвал ошибочным решение Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном. 

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини также прокомментировала выход США из ядерной сделки с Ираном.

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