Глава европейской дипломатии Федерика Могерини прокомментировала выход США из ядерной сделки с Ираном.

«Не позволяйте никому разрушать это соглашение. Это одно из величайших достижений дипломатии. Мы достигли этого вместе. Это доказательство того, что возможно достичь всеобщего выгодного соглашения... Это соглашение важно для каждого из нас, поэтому я призываю вас оставаться верным вашим соглашениям, и мы останемся верными своим соглашениям, и все вместе мы сохраним это соглашение по ядерной программе Ирана», — сказала Могерини, обращаясь к европейскому сообществу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.