Обама назвал ошибочным решение Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном

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Бывший президент США Барак Обама назвал ошибочным решение действующего главы государства Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном.
Обама назвал ошибочным решение Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном
  • Reuters

«Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе работает. Это мнение разделяют европейские союзники, независимые эксперты и действующий глава Минобороны США», — говорится в заявлении Обамы.

По его словам, СВПД является примером достижений дипломатии.

«Именно поэтому сегодняшнее заявление является ошибочным», — заявил Обама.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани назвал решение лидера США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки психологической войной.

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