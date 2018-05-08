Обама назвал ошибочным решение Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном

Бывший президент США Барак Обама назвал ошибочным решение действующего главы государства Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном.

«Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе работает. Это мнение разделяют европейские союзники, независимые эксперты и действующий глава Минобороны США», — говорится в заявлении Обамы.

По его словам, СВПД является примером достижений дипломатии.

«Именно поэтому сегодняшнее заявление является ошибочным», — заявил Обама.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани назвал решение лидера США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки психологической войной.