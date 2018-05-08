Рухани назвал решение Трампа выйти из ядерной сделки психологической войной

Президент Ирана Хасан Рухани назвал решение лидера США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки психологической войной.

Об этом сообщает AFP.

#BREAKING Trump decision on Iran is "psychological warfare", President Rouhani says — AFP news agency (@AFP) 8 мая 2018 г.

Ранее стало известно, что Рухани поручил Министерству иностранных дел страны провести переговоры с участниками Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.