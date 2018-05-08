Рухани назвал решение Трампа выйти из ядерной сделки психологической войной
Президент Ирана Хасан Рухани назвал решение лидера США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки психологической войной.
- Reuters
Об этом сообщает AFP.
#BREAKING Trump decision on Iran is "psychological warfare", President Rouhani says— AFP news agency (@AFP) 8 мая 2018 г.
Ранее стало известно, что Рухани поручил Министерству иностранных дел страны провести переговоры с участниками Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
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