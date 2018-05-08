Рухани назвал решение Трампа выйти из ядерной сделки психологической войной

Короткая ссылка
Президент Ирана Хасан Рухани назвал решение лидера США Дональда Трампа выйти из ядерной сделки психологической войной.
Рухани назвал решение Трампа выйти из ядерной сделки психологической войной
  • Reuters

Об этом сообщает AFP.

Ранее стало известно, что Рухани поручил Министерству иностранных дел страны провести переговоры с участниками Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ближний Восток США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных