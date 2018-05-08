В Тегеране готовы к любому сценарию, если США выйдут из ядерной сделки

Короткая ссылка
Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что в Тегеране готовы к любому сценарию, если Вашингтон выйдет из ядерной сделки. Об этом сообщает Sky News.
В Тегеране готовы к любому сценарию, если США выйдут из ядерной сделки
  • Эсхак Джахангири
  • Reuters

Он также отметил, что, если президент США Дональд Трамп примет решение о выходе из соглашения, вести переговоры с Вашингтоном вновь будет «наивно».

Ранее стало известно, что Трамп объявит о своём решении по ядерной сделке с Ираном во вторник, 8 мая.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что в стране готовы к любому решению Соединённых Штатов по ядерной сделке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ближний Восток
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных