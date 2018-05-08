В Тегеране готовы к любому сценарию, если США выйдут из ядерной сделки

Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что в Тегеране готовы к любому сценарию, если Вашингтон выйдет из ядерной сделки. Об этом сообщает Sky News.

Он также отметил, что, если президент США Дональд Трамп примет решение о выходе из соглашения, вести переговоры с Вашингтоном вновь будет «наивно».

Iran's vice president Eshaq Jahangiri says his country is ready for any scenario if President Trump exits the nuclear deal and Iran would be "naive" to negotiate with the U.S. again — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) May 8, 2018

Ранее стало известно, что Трамп объявит о своём решении по ядерной сделке с Ираном во вторник, 8 мая.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что в стране готовы к любому решению Соединённых Штатов по ядерной сделке.