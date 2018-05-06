Рухани заявил, что в Иране готовы к любому решению США в отношении СВПД
«Если США покинут ядерное соглашение, они пожалеют об этом так, как не жалели никогда в истории», — подчеркнул Рухани.
Ранее СМИ передавали, что американский лидер Дональд Трамп установил 12 мая в качестве крайнего срока для достижения договорённости с европейскими государствами об «исправлении» ядерного соглашения и «избежания выхода из него США».
Также сообщалось, что США утвердили с Великобританией, Францией и Германией условия, при которых страна продолжит придерживаться существующего соглашения.