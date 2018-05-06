Рухани заявил, что в Иране готовы к любому решению США в отношении СВПД

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что в стране готовы к любому решению Соединённых Штатов в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Прямую трансляцию выступления вёл телеканал Press TV.

«Если США покинут ядерное соглашение, они пожалеют об этом так, как не жалели никогда в истории», — подчеркнул Рухани.

Ранее СМИ передавали, что американский лидер Дональд Трамп установил 12 мая в качестве крайнего срока для достижения договорённости с европейскими государствами об «исправлении» ядерного соглашения и «избежания выхода из него США».

Также сообщалось, что США утвердили с Великобританией, Францией и Германией условия, при которых страна продолжит придерживаться существующего соглашения.