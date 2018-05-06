Захарова назвала возможный выход США из СВПД угрозой международным правовым основам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью агентству IRNA прокомментировала возможный выход Соединённых Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Одностороннее заявление относительно того, что эта сделка может быть расторгнута, в том виде, как мы слышим от американцев, — это, конечно, в первую очередь, угроза международным правовым основам современного мира, и, конечно, никакой добавочной стоимости к международному миру и безопасности не прибавит», — отметила она.

По словам Захаровой, документ, принятый в 2015 году, был одобрен Советом Безопасности ООН и является обязательным к исполнению.

Ранее сообщалось, что, согласно данным опроса, проведённого изданием Politico и исследовательской компанией Morning Consult, 56% американцев выступают против выхода США из СВПД.

Также СМИ передавали, что американский лидер Дональд Трамп установил 12 мая в качестве крайнего срока для достижения договорённости с европейскими государствами об «исправлении» ядерного соглашения и «избежания выхода из него США».