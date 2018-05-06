Захарова назвала возможный выход США из СВПД угрозой международным правовым основам

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью агентству IRNA прокомментировала возможный выход Соединённых Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Захарова назвала возможный выход США из СВПД угрозой международным правовым основам
  • globallookpress.com

«Одностороннее заявление относительно того, что эта сделка может быть расторгнута, в том виде, как мы слышим от американцев, — это, конечно, в первую очередь, угроза международным правовым основам современного мира, и, конечно, никакой добавочной стоимости к международному миру и безопасности не прибавит», — отметила она.

По словам Захаровой, документ, принятый в 2015 году, был одобрен Советом Безопасности ООН и является обязательным к исполнению.

Ранее сообщалось, что, согласно данным опроса, проведённого изданием Politico и исследовательской компанией Morning Consult, 56% американцев выступают против выхода США из СВПД.

Также СМИ передавали, что американский лидер Дональд Трамп установил 12 мая в качестве крайнего срока для достижения договорённости с европейскими государствами об «исправлении» ядерного соглашения и «избежания выхода из него США».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных