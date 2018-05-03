Опрос: более половины граждан США выступают против выхода страны из СВПД

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Согласно данным опроса, проведённого изданием Politico и исследовательской компанией Morning Consult, 56% американцев выступают против выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Отмечается, что 56% американцев выступают против выхода США из СВПД, в то время как 26% респондентов поддерживают намерение американского лидера Дональда Трампа выйти из соглашения.

Также сообщается, что за то, чтобы Соединённые Штаты продолжали оставаться стороной СВПД выступает большая часть как опрошенных республиканцев — 46%, так и демократов — 68%.

Опрос проводился в период с 26 апреля по 1 мая. В исследовании приняли участие около двух тысяч человек.

Ранее СМИ передавали, что «Трамп установил 12 мая в качестве крайнего срока» для достижения договорённости с европейскими государствами об «исправлении» ядерного соглашения и «избежания выхода из него США».

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