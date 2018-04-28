Глава МИД Ирана назвал требования Трампа по ядерной сделке непомерными

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США выдвигают непомерные требования по ядерной сделке.

По его словам, США были среди инициаторов резолюции СБ ООН и «создали для себя это обязательство».

«Господин Трамп не выполнял это обязательство, нарушал это обязательство. Сегодня он мало того, что не хочет вернуться к своим обязательствам, ещё и выдвигает непомерные требования, которые не приемлет народ Ирана и другие члены СВПД и международного сообщества», — заявил он, отвечая на вопрос RT.

24 апреля президент США Дональд Трамп пообещал Ирану «большие проблемы» в случае, если страна возобновит свою ядерную программу.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что заявления американского президента о ядерной сделке с Ираном свидетельствуют о том, что США являются ненадёжным партнёром.