Глава МИД Ирана назвал требования Трампа по ядерной сделке непомерными

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США выдвигают непомерные требования по ядерной сделке.

По его словам, США были среди инициаторов резолюции СБ ООН и «создали для себя это обязательство».

«Господин Трамп не выполнял это обязательство, нарушал это обязательство. Сегодня он мало того, что не хочет вернуться к своим обязательствам, ещё и выдвигает непомерные требования, которые не приемлет народ Ирана и другие члены СВПД и международного сообщества», — заявил он, отвечая на вопрос RT.

24 апреля президент США Дональд Трамп пообещал Ирану «большие проблемы» в случае, если страна возобновит свою ядерную программу.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что заявления американского президента о ядерной сделке с Ираном свидетельствуют о том, что США являются ненадёжным партнёром.

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