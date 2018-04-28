Зариф: удары США и их союзников подорвали возможность политического урегулирования в Сирии

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что ракетные удары США и их союзников по Сирии привели к осложнению ситуации в стране.

«Развитие событий в Сирии, в особенности военные действия США и ряда их западных союзников в Сирии, осложнили условия, снизив возможности достижения политического решения кризиса», — цитирует его РИА Новости.

По словам Зарифа, сложилась необходимость для встречи глав МИД стран — гарантов астанинского процесса (России, Турции и Ирана) для обсуждения дальнейшей работы.

В Москве 28 апреля пройдёт встреча глав МИД России, Турции и Ирана по Сирии.

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Ближний Восток Ситуация в Сирии
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