Зариф: удары США и их союзников подорвали возможность политического урегулирования в Сирии
«Развитие событий в Сирии, в особенности военные действия США и ряда их западных союзников в Сирии, осложнили условия, снизив возможности достижения политического решения кризиса», — цитирует его РИА Новости.
По словам Зарифа, сложилась необходимость для встречи глав МИД стран — гарантов астанинского процесса (России, Турции и Ирана) для обсуждения дальнейшей работы.
В Москве 28 апреля пройдёт встреча глав МИД России, Турции и Ирана по Сирии.