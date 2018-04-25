Зариф: позиция Трампа по ядерной сделке показывает, что Вашингтон является ненадёжным партнёром

Заявления американского президента Дональда Трампа о ядерной сделке с Ираном свидетельствуют о том, что США являются ненадёжным партнёром. Такое мнение выразил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Об этом сообщает Associated Press.

«Они готовы взять то, что вы даёте, а потом отказаться от обещаний, которые они дали по условиям соглашения. Это делает США довольно малопривлекательным партнёром по какому-либо международному соглашению», — пояснил он.

Ранее Джавад Зариф рассказал, в каком случае Иран «наиболее вероятно» выйдет из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).