Трамп объявит о решении по ядерной сделке с Ираном 8 мая

Американский президент Дональд Трамп объявит о своём решении по ядерной сделке с Ираном во вторник, 8 мая.

«Я объявлю о своём решении по сделке с Ираном завтра в Белом доме в 14:00 (21:00 мск. — RT)», — написал Трамп в Twitter.

I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from the White House at 2:00pm. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 мая 2018 г.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что в стране готовы к любому решению Соединённых Штатов в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.