Рухани поручил МИД Ирана провести переговоры с участниками ядерной сделки

Президент Ирана Хасан Рухани поручил Министерству иностранных дел страны провести переговоры с участниками Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Об этом сообщает Associated Press.

BREAKING: Iranian President Hassan Rouhani says he has ordered foreign minister to negotiate with other countries in nuclear deal. — The Associated Press (@AP) 8 мая 2018 г.

Ранее первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что в Тегеране готовы к любому сценарию, если Вашингтон выйдет из ядерной сделки.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из ядерной сделки с Ираном.