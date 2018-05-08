Рухани поручил МИД Ирана провести переговоры с участниками ядерной сделки

Короткая ссылка
Президент Ирана Хасан Рухани поручил Министерству иностранных дел страны провести переговоры с участниками Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Рухани поручил МИД Ирана провести переговоры с участниками ядерной сделки
  • Reuters

Об этом сообщает Associated Press.

Ранее первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что в Тегеране готовы к любому сценарию, если Вашингтон выйдет из ядерной сделки.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из ядерной сделки с Ираном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ближний Восток
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных