Рухани поручил МИД Ирана провести переговоры с участниками ядерной сделки
- Reuters
Об этом сообщает Associated Press.
BREAKING: Iranian President Hassan Rouhani says he has ordered foreign minister to negotiate with other countries in nuclear deal.— The Associated Press (@AP) 8 мая 2018 г.
Ранее первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири заявил, что в Тегеране готовы к любому сценарию, если Вашингтон выйдет из ядерной сделки.
8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из ядерной сделки с Ираном.