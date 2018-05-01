«В рамках исследований»: в МАГАТЭ заявили об отсутствии признаков разработки Ираном ядерного оружия

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что после 2009 года не регистрировали признаков разработки ядерного взрывного устройства Ираном. До этого, как отметили в организации, работа над созданием атомного оружия не выходила за рамки исследований. Эксперты считают, что Израиль, обвинивший иранскую сторону в нарушении ядерной сделки, пытается ограничить влияние Тегерана в регионе, настроив против республики мировое сообщество.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не фиксировало признаков разработки ядерного оружия в Иране после 2009 года. Об этом сообщил официальный представитель организации. По его словам, данный вопрос был закрыт Советом управляющих агентства на основе всеобъемлющего доклада генерального директора МАГАТЭ Юкии Амано от 2015 года, в котором была дана финальная оценка всех нерешённых вопросов по ядерной программе Ирана.

«В своём докладе агентство определило, что до 2003 года в Иране была создана организационная структура, пригодная для координации мероприятий, связанных с разработкой ядерного взрывного устройства. И хотя какая-то деятельность проводилась после 2003 года, она не была частью скоординированных работ», —сказал ТАСС официальный представитель МАГАТЭ.

По его словам, было выявлено, что в Иране до 2003 года в рамках скоординированной программы проводились мероприятия, связанные с разработкой ядерного взрывного устройства. Некоторые мероприятия проводились после 2003 года, однако, по оценке агентства, «они не выходят за рамки технической обоснованности и научных исследований, а также приобретения определённых технических способностей и возможностей».

«В том же докладе говорилось, что агентство не имело в Иране достоверных признаков деятельности, связанной с разработкой ядерного взрывного устройства после 2009 года. На основании доклада генерального директора Совет управляющих заявил, что рассмотрение этого вопроса было закрыто», — отметил представитель агентства.

В то же время в МАГАТЭ не намерены давать публичную оценку заявлениям Биньямина Нетаньяху, который обвинил Иран в сокрытии архивов по разработке ядерного оружия.

Напомним, накануне премьер-министр Израиля заявил, что в распоряжение израильской разведки попал полутонный архив — порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у ядерной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием «Проект Амад».

«Иран не выходил за рамки исследований»

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что эксперты МАГАТЭ за два с лишним года функционирования ядерной сделки по Ирану не выявили никаких нарушений.

«Инспекторы МАГАТЭ находятся в Иране фактически на постоянной основе. Половина всей их проверочной деятельности в рамках агентства падает на Иран. Никаких нарушений инспекторы за два с лишним года функционирования ядерной сделки не выявили», — сказал он.

Как напомнил постпред, в 2015 году агентство издало документ, в котором сообщалось, что до конца 2003 года в Иране существовала некая структура, которая была способна координировать деятельность различных ведомств и исследовательских центров в вопросах, которые могли иметь отношение к созданию ядерного оружия.

Однако, по их же сведениям, эта деятельность не вышла за рамки научных исследований и практических работ в направлении создания ядерных вооружений зафиксировано не было.

«К сожалению, судя по комментариям из Вашингтона, некоторые американские политики сумели в кратчайшие сроки проанализировать 100 тысяч документов и вынести неблагоприятный для Ирана вердикт. Ни Россия, ни МАГАТЭ таких поспешных суждений никогда не высказывали и, думаю, высказывать не станут», — заявил Ульянов в интервью РИА Новости.

По его словам, многие заявления премьер-министра Израиля касаются прежней истории ядерной программы Ирана, которая в МАГАТЭ уже считается перевёрнутой страницей.

Постпред также заявил, что необходимости в заседании совместной комиссии стран шестёрки и Ирана в связи с выступлением Нетаньяху нет. Сначала, добавил он, представленные израильской стороной документы должно изучить МАГАТЭ.

РИА Новости

США на стороне Израиля

В США считают достоверными документы, представленные Израилем в качестве доказательства разработки Ираном ядерного оружия. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.

«Я лично ознакомился со многими документами иранского досье. Наши сотрудники, занимающиеся вопросами нераспространения и разведки, проанализировали и перевели с фарси десятки тысяч страниц. Эта аналитическая работа продлится ещё много месяцев. Мы расцениваем документы, с которыми ознакомились, как достоверные», — отмечается в заявлении.

По словам Помпео, Тегеран долгое время «скрывал огромный ядерный архив от всего мира и от МАГАТЭ».

В Белом доме заявили, что представленные Израилем факты «совпадают с тем, что Соединённые Штаты давно знают», и более того, сообщают «новые убедительные детали об усилиях Ирана по созданию ядерного оружия».

Между тем на фоне заявлений премьер-министра Израиля глава британского МИД Борис Джонсон подчеркнул необходимость сохранения иранского ядерного соглашения.

«Презентация премьер-министра Израиля по прошлым исследованиям Ирана в сфере технологий по производству ядерного оружия подчёркивает важность сохранения предусматриваемых иранским ядерным соглашением ограничений на ядерные амбиции Тегерана», — сказал министр.

Он отметил, что в основе ядерного соглашения лежит не доверие к Ирану, а необходимость процедур верификации, в том числе обеспечение «беспрецедентного доступа к иранской ядерной программе для инспекторов МАГАТЭ».

Франция, в свою очередь, призвала предоставить МАГАТЭ полный доступ к информации Израиля по иранской ядерной программе.

«Теперь МАГАТЭ должно иметь полный доступ к информации, представленной Израилем, и решить, что делать дальше с Ираном... Крайне важно, чтобы МАГАТЭ продолжало следить за соблюдением Ираном требований Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и мирным характером ядерной программы этой страны», — говорится в сообщении французского Министерства иностранных дел.

В ведомстве полагают, что предоставленная Израилем информация также может подтвердить необходимость гарантии более длительного срока мониторинга иранской ядерной активности, как предложил ранее президент Франции Эммануэль Макрон.

«Повод для давления на Тегеран»

Руководитель центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов предположил, что обвинения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в адрес Тегерана обусловлены вовсе не ядерной программой, а влиянием Ирана на ближневосточной арене.

«Сейчас настал момент, когда нужен повод для более жёсткого давления на Тегеран. И дело даже не в ядерной программе Ирана, а в его экспансионистских планах. Как мы видим, в Сирии есть области, которые контролируются различными шиитскими ополчениями, они подчиняются не официальному Дамаску, а только Ирану. Даже в республиканской гвардии Асада, в его фактически элитных частях, присутствуют иностранные проиранские элементы. Для Израиля, США, Франции, Саудовской Аравии такое положение дел неприемлемо», — сказал Семёнов в беседе с RT.

Как пояснил эксперт, ядерный вопрос даёт возможность таким антагонистам, как Саудовская Аравия и Израиль, «вынести иранскую проблему на внерегиональный уровень».

«Они хотят показать, что Иран представляет угрозу для мира в целом, и тем самым объединить много стран в противостоянии ему. Израиль также пытается предоставить дополнительный аргумент Трампу. Возможно, он ещё не принял окончательного решения насчёт санкций против Ирана, и Израиль явно даёт понять, что намерен действовать против Ирана и хотел бы видеть США своим союзником на этом направлении», — резюмировал специалист.

Напомним, в 2015 году Тегеран заключил со странами «шестёрки» (США, Россия, Великобритания, Франция, Китай и Германия) сделку (Совместный всеобъемлющий план действий), по условиям которой иранские власти обязались не разрабатывать ядерное оружие и допустить специалистов МАГАТЭ на ядерные объекты в обмен на снятие международных санкций. Дональд Трамп, сменивший Барака Обаму на посту президента США, требует изменить условия сделки, расторгнув прежние договорённости с Ираном.