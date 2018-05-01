Эксперт предположил, почему Израиль обвинил Иран в ядерных разработках

Руководитель центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов предположил в беседе с RT, с какой целью премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в сокрытии архивов по ядерной программе.

«Говорить о том, что Иран занимается военной или мирной ядерной программой, — здесь тонкая грань, одно с другим переплетается, это вопрос трактовок. Сейчас настал момент, когда нужен повод для более жёсткого давления на Тегеран. И дело даже не в ядерной программе Ирана, а в его экспансионистских планах. Как мы видим, в Сирии есть области, которые контролируются различными шиитскими ополчениями, они не подчиняются официальному Дамаску, а только Ирану. Даже в республиканской гвардии Асада, в его фактически элитных частях, присутствуют иностранные проиранские элементы. Для Израиля, США, Франции, Саудовской Аравии такое положение дел неприемлемо», — отметил Семёнов.

Как пояснил эксперт, ядерный вопрос даёт возможность таким антагонистам, как Саудовская Аравия и Израиль, «вынести иранскую проблему на внерегиональный уровень».

«Они хотят показать, что Иран представляет угрозу для мира в целом, и тем самым объединить много стран в противостоянии ему. Израиль также пытается предоставить дополнительный аргумент Трампу. Возможно, он ещё не принял окончательное решение насчёт санкций против Ирана, и Израиль даёт явно понять, что намерен действовать против Ирана и хотел бы видеть США своим союзником на этом направлении», — заключил Семёнов.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран скрыл архивы по ядерной программе.

1 мая МИД Франции призвал детально изучить и оценить информацию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху об иранской ядерной программе.

Полная хронология событий — в материале RT.