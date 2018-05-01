Белый дом обвинил Иран в наличии тайной программы по разработке ядерного оружия

США обвинили Иран в наличии тайной программы по разработке ядерного оружия, соответствующее заявление сделали в Белом доме.

ON ISRAEL’S ANNOUNCEMENT RELATED TO IRANIAN NUCLEAR WEAPONS DEVELOPMENT: ...These facts are consistent with what the United States has long known: Iran has a robust, clandestine nuclear weapons program that it has tried and failed to hide from the world and from its own people. — The White House (@WhiteHouse) 30 апреля 2018 г.

«По поводу заявления Израиля об иранской ядерной программе: эти факты совпадают с тем, о чём США давно известно, у Ирана есть тщательная и тайная программа разработки ядерного оружия, которую не удалось скрыть от всего мира и от собственного народа», — говорится в сообщении Белого дома в Twitter.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран скрыл архивы по ядерной программе. Позднее в Тегеране назвали заявление Нетаньяху «детским и смешным шоу».