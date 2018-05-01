Белый дом обвинил Иран в наличии тайной программы по разработке ядерного оружия

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США обвинили Иран в наличии тайной программы по разработке ядерного оружия, соответствующее заявление сделали в Белом доме.

«По поводу заявления Израиля об иранской ядерной программе: эти факты совпадают с тем, о чём США давно известно, у Ирана есть тщательная и тайная программа разработки ядерного оружия, которую не удалось скрыть от всего мира и от собственного народа», — говорится в сообщении Белого дома в Twitter.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран скрыл архивы по ядерной программе. Позднее в Тегеране назвали заявление Нетаньяху «детским и смешным шоу».

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