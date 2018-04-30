В Тегеране прокомментировали заявление Нетаньяху о секретной ядерной программе Ирана

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи прокомментировал заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что Тегеран якобы имеет секретную ядерную программу. Об этом информирует Mehr.

«То, что мы видели со стороны Нетаньяху, было детским и смешным шоу, которое мы уже наблюдали в последние годы», — заявил Аракчи.

По его словам, сам факт утверждений о том, что у Ирана есть секретная ядерная программа, является «забавным».

«Как Иран может хранить такие важные документы в заброшенном промышленном хранилище?» — отметил замминистра.

Ранее Нетаньяху заявил, что Иран скрыл архивы по ядерной программе.