Помпео намерен обсудить действия по Ирану с европейскими партнёрами

Госсекретарь США Майк Помпео намерен проконсультироваться с европейскими партнёрами для определения дальнейших действий в отношении Ирана, который Соединённые Штаты обвинили в сокрытии программы развития ядерного оружия.

«По мере того, как установленный президентом на 12 мая срок исправления иранской сделки приближается, я буду консультироваться с европейскими партнёрами и другими странами на тему дальнейшего продвижения в свете того, о чём нам теперь известно», — заявил он.

Ранее в Госдепе обвинили Иран в многолетней лжи по поводу ядерной программы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран скрыл архивы по ядерной программе. Позднее в Тегеране назвали заявление Нетаньяху «детским и смешным шоу».