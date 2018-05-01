В Госдепе обвинили Иран в многолетней лжи по поводу ядерной программы

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В Иране уже несколько лет существует секретная программа разработки ядерного оружия, что говорит о лживом характере иранского соглашения, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Документы, полученные Израилем из Ирана, не вызывают сомнений, иранский режим скрывал правду. Я лично просмотрел многие иранские файлы. Наши сотрудники по вопросам нераспространения и разведки анализируют десятки тысяч страниц и переводят их с фарси. Эта аналитическая работа будет продолжаться в течение многих месяцев», — говорится в заявлении госсекретаря.

По его словам, «Иран стремился развивать системы ядерного оружия и ракет».

«На протяжении многих лет у Ирана было много возможностей передать свои документы международным инспекторам из МАГАТЭ и признать свою работу в области ядерного оружия. Вместо этого они неоднократно лгали МАГАТЭ. Они также лгали о своей программе шести странам, которые вели переговоры о ядерной сделке. Это означает, что сделка была построена не на основе добросовестности или прозрачности. Она была построена на лжи», — добавил Помпео.

Ранее Помпео заявил, что подтверждает достоверность данных о наличии у Ирана тайной программы создания ядерного оружия, которыми обладает Израиль.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран скрыл архивы по ядерной программе. Позднее в Тегеране назвали заявление Нетаньяху «детским и смешным шоу».

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