Эксперты из Германии, Британии и Франции изучат данные Израиля об атомном проекте Ирана

Пресс-секретарь главы израильского правительства Анна Йонатан-Леус заявила, что Германия, Великобритания и Франция в ближайшее время направят своих экспертов в Израиль для изучения новых разведданных о ядерной программе Ирана.

«Германия, Британия, Франция вышлют в ближайшее время свои профессиональные группы для ознакомления с материалом в Израиле», — приводит РИА Новости её слова.

При этом источник агентства в Израиле сообщил, что аналогичное приглашение было направлено России.

30 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран скрыл архивы по ядерной программе.

МИД Франции призвал детально оценить информацию от Израиля по ядерной программе Ирана.