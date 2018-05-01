Эксперты из Германии, Британии и Франции изучат данные Израиля об атомном проекте Ирана
- Биньямин Нетаньяху
- Reuters
«Германия, Британия, Франция вышлют в ближайшее время свои профессиональные группы для ознакомления с материалом в Израиле», — приводит РИА Новости её слова.
При этом источник агентства в Израиле сообщил, что аналогичное приглашение было направлено России.
30 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран скрыл архивы по ядерной программе.
МИД Франции призвал детально оценить информацию от Израиля по ядерной программе Ирана.