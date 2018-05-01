Эксперты из Германии, Британии и Франции изучат данные Израиля об атомном проекте Ирана

Короткая ссылка
Пресс-секретарь главы израильского правительства Анна Йонатан-Леус заявила, что Германия, Великобритания и Франция в ближайшее время направят своих экспертов в Израиль для изучения новых разведданных о ядерной программе Ирана.
Эксперты из Германии, Британии и Франции изучат данные Израиля об атомном проекте Ирана
  • Биньямин Нетаньяху
  • Reuters

«Германия, Британия, Франция вышлют в ближайшее время свои профессиональные группы для ознакомления с материалом в Израиле», — приводит РИА Новости её слова.

При этом источник агентства в Израиле сообщил, что аналогичное приглашение было направлено России.

30 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран скрыл архивы по ядерной программе. 

МИД Франции призвал детально оценить информацию от Израиля по ядерной программе Ирана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных