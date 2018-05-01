Ульянов прокомментировал заявление Израиля по ядерной программе Ирана

Россия и МАГАТЭ не станут делать поспешных выводов после заявлений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по ядерной программе Ирана. Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«К сожалению, судя по комментариям из Вашингтона, некоторые американские политики сумели в кратчайшие сроки проанализировать 100 тыс. документов и вынести неблагоприятный для Ирана вердикт. Ни Россия, ни МАГАТЭ таких поспешных суждений никогда не высказывали и, думаю, высказывать не станут», — цитирует Ульянова РИА Новости.

По его словам, в первую очередь необходимо определить достоверность документов Израиля по ядерной программе Ирана.

«Я думаю, что это не повод собирать комиссию, потому что сначала нужно проанализировать эти 100 тыс. документов, чтобы определить, насколько им можно доверять», — подчеркнул он.

Ранее в МИД Франции призвали детально оценить информацию от Израиля по ядерной программе Ирана.

30 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран скрыл архивы по ядерной программе.