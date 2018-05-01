Джонсон подчеркнул необходимость сохранения ядерной сделки с Ираном после заявления Нетаньяху

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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон отметил, что иранская ядерная сделка должна остаться в силе после того, как премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о разработке Ираном секретной ядерной программы.
Джонсон подчеркнул необходимость сохранения ядерной сделки с Ираном после заявления Нетаньяху
  • Reuters

«Выступление премьер-министра Израиля по поводу исследований Ирана в области ядерного оружия показывает, почему нам нужна иранская ядерная сделка. Договор с Ираном основан не на доверии, а на проверке, которая разрешает беспрецедентный доступ (на иранские объекты. — RT) Международному агентству по ядерной энергии. Необходимо поддерживать сделку и опираться на неё, учитывая опасения США и союзников», — говорится в заявлении Джонсона.

30 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран скрыл архивы по ядерной программе. 

1 мая пресс-секретарь главы израильского правительства Анна Йонатан-Леус заявила, что Германия, Великобритания и Франция в ближайшее время направят своих экспертов в Израиль для изучения новых разведданных о ядерной программе Ирана.

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