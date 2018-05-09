Хиллари Клинтон заявила, что выход США из ядерного соглашения сделал Иран опаснее

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Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон заявила, что решение нынешнего американского лидера Дональда Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном сделало арабскую страну ещё опаснее.

Об этом она написала на своей странице в Twitter.

«Выход из ядерной сделки с Ираном — это большая ошибка. Это вредит безопасности и авторитету Америки. Иран теперь более опасен. В чём «план Б»? Любой, кто думает, что ответ — это бомбежки, крайне дезинформирован», — отметила она.

Она также добавила, что, находясь на должности госсекретаря, сама сделала очень многое, чтобы достичь соглашения с Ираном и совершить подобное «будет намного сложнее во второй раз, особенно теперь, когда наш авторитет пострадал».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

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