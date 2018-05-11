«Глобальный шантажист»: что стоит за словами Трампа о «хорошей сделке» с Ираном

Американский президент Дональд Трамп заявил о намерении заключить новую «хорошую сделку» с Ираном. Однако только 8 мая США в одностороннем порядке вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана. При этом в вопросе СВПД Вашингтон открыто пренебрегает мировыми интересами и превращается «в глобального шантажиста». Такое мнение высказали в Совете Федерации. Эксперты отмечают, что Трамп пытается разыграть ситуацию вокруг соглашения по собственному сценарию, требуя от властей исламской республики выполнить нереальные условия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД) намерен заключить с Ираном новую «хорошую сделку». Эти слова прозвучали на встрече со сторонниками в Элкхарте, штат Индиана.

Американский лидер пояснил, что существовавшее соглашение позволило Тегерану «вплотную» подобраться к созданию ядерного оружия, а также заработать $150 млрд, которые «будут тратиться на убийства и разрушения по всему Ближнему Востоку». Глава Белого дома уверен, что существование СВПД не смогло бы предотвратить попадание оружия в «другие страны на Ближнем Востоке, у которых есть деньги». Подобное развитие событий «привело бы к катастрофе».

«Надеюсь, что удастся заключить сделку с ними — новую сделку, хорошую сделку, честную сделку, — которая будет лучше для них», — сказал Трамп.

«Но мы не можем позволить им заполучить ядерное оружие, — заявил Трамп. — Мы должны быть в состоянии попасть на (ядерный. — RT) объект (Ирана. — RT) и проверить этот объект. Мы должны быть в состоянии попасть на их военные базы, чтобы увидеть, занимаются там обманом или нет», — добавил он.

«Глобальный шантажист»

В ситуации вокруг сделки с Ираном Трамп перетягивает одеяло на себя, публично обесценивая работу международных организаций и европейских коллег, уверен глава международного комитета Совфеда Константин Косачёв.

«Желание Трампа заключить новую «хорошую, справедливую сделку» с Ираном взамен cоглашения по иранской ядерной программе, о выходе из которого накануне объявил американский президент, — это не просто попытка переиграть успешный сценарий, принёсший немало международных дивидендов его предшественнику Бараку Обаме. Фактически Трамп говорит: мнение МАГАТЭ, союзников и всего международного сообщества для нас больше не имеет значения; вы будете договариваться только с Америкой, и она сама будет проверять соблюдение условий сделок и сама же наказывать всех, включая союзников, за неприсоединение к американским санкциям», — написал Косачёв на своей странице в Facebook​​​.

Таким образом, по мнению сенатора, поведение главы Белого дома больше походит на действия диктатора, чем президента демократического государства.

«Это — абсолютно диктаторское поведение страны, которая использует свои экономические и иные преимущества в мире для бесцеремонного продавливания своей позиции и своих интересов... США стремительно теряют статус ответственного и командного международного игрока и превращаются в глобального шантажиста и нарушителя мирового порядка», — уверен Косачёв.

Опасные последствия

Сейчас трудно сказать, что именно имел в виду Трамп, говоря о «хорошей сделке» с Ираном, считает директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Все страны, участвовавшие в обсуждении этой сделки больше 10 лет, и международные организации и структуры — они все признали этот договор чрезвычайно важным. Что же имел в виду Трамп — здесь можно только догадываться. Скорее всего, это будет означать полную капитуляцию Ирана, прекращение всех исследований, полный контроль над вооружёнными силами, а главное — прекращение Ираном поддержки палестинского движения на Ближнем Востоке», — пояснил эксперт.

Глава Белого дома, когда заявил о выходе из СВПД, не упомянул, что Иран не выполняет его условий, он говорил о совершенно других вещах, никак не связанных с этим договором, поясняет Рогулёв.

«Поэтому в его устах «хорошая сделка» может означать фактически смену правительства в Иране и проведение политики в интересах США», — подчеркнул политолог.

Эксперт полагает, что США продолжат оказывать давление на Иран, а далее введут, по словам Трампа, «страшные санкции». Таким образом Вашингтон будет пытаться принудить Иран отказаться от нынешнего договора и заключить какой-то новый. И последствия этого, по мнению Рогулёва, отразятся на многих странах.

Reuters

«Мы видим, что односторонние шаги США в отношении Ирана уже привели к тому, что на юге Сирии чуть не начались боевые действия. Это чревато тем, что далее отношения на Ближнем Востоке могут просто взорваться. И это, конечно, главная опасность», — отметил политолог.

Он также отметил, что могут начаться и торговые осложнения, потому что санкции, обещанные США, невыгодны многим странам. Например, Турция уже заявила, что будет продолжать закупать у Ирана нефть и газ, несмотря ни на что.

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По оценке президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, под «хорошей сделкой» Трамп понимает исключительно собственные интересы.

«У Трампа все сделки «хорошие». Он уже обозначил, что собирается делать — прежде всего ужесточить контроль и проверку всех военных объектов, на что Тегеран в принципе не пойдёт. И не потому, что якобы ядерное оружие разрабатывает, а потому, что это военные объекты», — пояснил политолог.

Если же разобраться в условиях, которые выдвигает президент США, то становится ясно, что они нереальны, но он осознанно продолжает на них настаивать, чтобы разыграть ситуацию по собственному сценарию.

«Фундаментальные интересы Трампа противоречат концепции сделки… Он сейчас пытается разыграть историю, в которой изначально выдвигает невозможные предложения. А так как на них не идёт Тегеран, он будет пытаться позиционировать его как нарушителя, а Вашингтон — в качестве миротворца… Он изначально выдвигает нереальные условия, но ему самому необходимо показать, что США на эту сделку готовы. Это, по сути, политический манёвр, но он всё равно упирается в экономику. Фактически цена вопроса — это многомиллиардные сделки, которые висят в Иране», — заключил Абзалов.

Ядерная сделка с Ираном

Переговоры по вопросу иранской ядерной программы велись с 2004 года после обвинений Тегерана в создании «секретной военной ядерной программы». ООН, США и Европейский союз вводили против Ирана несколько пакетов санкций.

В июле 2015 года Иран и шесть международных посредников — США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия — приняли Совместный всеобъемлющий план действий. В соответствии с соглашением, Тегеран принял на себя обязательство не производить оружейный плутоний, на протяжении 15 лет не иметь в распоряжении более 300 кг обогащённого до 3,67% урана, переоборудовать ядерные объекты и использовать их исключительно в мирных целях.

Выполнение плана предусматривает снятие экономических и финансовых санкций, введённых СБ ООН, США и Евросоюзом. Мониторинг ядерных объектов проводят эксперты МАГАТЭ.

Министры иностранных дел Франции, Германии, Европейского союза, Ирана, Соединённого Королевства и США, а также китайские и российские дипломаты после подписания СВДП

Reuters

8 мая президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил о выходе страны из СВПД 2015 года. По его словам, договор соответствовал интересам только одной страны, позволив Ирану продолжать обогащать уран и «в конечном счёте добиться ядерного прорыва».

В то же время он выразил готовность работать над «настоящим всеобъемлющим долгосрочным решением» проблемы ядерной угрозы Ирана. Глава Белого дома анонсировал возвращение санкций в отношении Тегерана.

Позднее в Вашингтоне обнародовали требования к иранским властям. В Белом доме заявили, что Тегеран должен, среди прочего, остановить разработку межконтинентальных баллистических ракет, прекратить поддержку движений «Хезболла» и ХАМАС, а также группировок «Талибан»* и «Аль-Каида»**, отказаться от публично заявленной цели уничтожить Израиль, остановить эскалацию конфликта в Йемене, а также прекратить кибератаки против США и их союзников.

При этом остальные участники соглашения выразили приверженность сделке. В ходе телефонного разговора с лидером Ирана Хасаном Рухани канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ, Франция и Великобритания останутся в соглашении по иранскому атому до тех пор, пока Тегеран придерживается своих обязательств по сделке. А Владимир Путин и Ангела Меркель, обсудив по телефону ситуацию вокруг СВПД, подчеркнули важность сохранения иранской сделки.

При этом стало известно, что глава МИД Ирана Джавад Зариф 14 мая посетит Москву для консультаций по ядерной сделке.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что выход Вашингтона из сделки по ядерной программе Тегерана грозит дестабилизацией Ближнего Востока.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.