Вашингтон требует от Тегерана отчитаться о «военной составляющей ядерной программы»

Вашингтон требует от Тегерана отчитаться о прошлой военной составляющей ядерной программы, в развитии которой США подозревают Иран. Об этом рассказал высокопоставленный представитель американской администрации.

«Мы вышли из СВПД. Что делают другие стороны — это остаётся между ними. На данный момент США уже объявили, что будут делать: мы восстановим санкции 2015 года», — цитирует его РИА Новости.

В администрации отметили, что для США вопрос «не в сделке, а в деятельности».

«Очевидно, политика США такова, что иранский режим не должен обогащать уран и должен предпринять шаги, которые и раньше должны были от него требоваться: полностью отчитаться не только о возможной, но и об определённой уже в прошлом военной составляющей их ядерной программы и так далее — придерживаться международных норм. Этого мы от них требуем сейчас», — заявили в администрации.

Ранее Министерство финансов США сообщило, сколько времени понадобится на восстановление санкций против Ирана.

8 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что страна выходит из СВПД по иранской ядерной программе.