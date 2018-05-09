В Минфине США назвали сроки восстановления санкций против Ирана

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Министерство финансов США сообщило, сколько времени понадобится для восстановления санкций против Ирана.

Как говорится на сайте ведомства, данный процесс займёт от 90 до 180 дней.

«Санкции будут восстановлены в соответствии с периодами в 90 и 180 дней на прекращение деятельности», — указывается в заявлении.

При этом подчёркивается, что сама работа по восстановлению ограничений начнётся немедленно.

В сообщении министерства уточняется, что до 6 августа, будут восстановлены санкции, в частности, против приобретения Ираном долларовых банкнот, против торговли золотом и драгоценными металлами с арабским государством, против продаж Тегерану графита, алюминия, стали, угля и определённого программного обеспечения.

К 4 ноября в силу должны вступить санкции против судоходного и судостроительного сектора в Иране, ограничения на нефтяные и нефтехимические транзакции с иранскими государственными компаниями, санкции против иностранных банков за работу с Центробанком Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

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