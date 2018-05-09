В Минфине США назвали сроки восстановления санкций против Ирана

Министерство финансов США сообщило, сколько времени понадобится для восстановления санкций против Ирана.

Как говорится на сайте ведомства, данный процесс займёт от 90 до 180 дней.

«Санкции будут восстановлены в соответствии с периодами в 90 и 180 дней на прекращение деятельности», — указывается в заявлении.

При этом подчёркивается, что сама работа по восстановлению ограничений начнётся немедленно.

В сообщении министерства уточняется, что до 6 августа, будут восстановлены санкции, в частности, против приобретения Ираном долларовых банкнот, против торговли золотом и драгоценными металлами с арабским государством, против продаж Тегерану графита, алюминия, стали, угля и определённого программного обеспечения.

К 4 ноября в силу должны вступить санкции против судоходного и судостроительного сектора в Иране, ограничения на нефтяные и нефтехимические транзакции с иранскими государственными компаниями, санкции против иностранных банков за работу с Центробанком Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.