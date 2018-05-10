Лавров: отмена санкций СБ ООН в отношении Ирана не подлежит пересмотру

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Исполняющий обязанности главы российского МИД Сергей Лавров во время пресс-конференции заявил, что отмена санкций Совета Безопасности ООН в отношении Ирана не подлежит пересмотру.
Лавров: отмена санкций СБ ООН в отношении Ирана не подлежит пересмотру
  • Reuters

«В том, что касается односторонних санкций США, мы ничего поделать не можем. Другое дело, что это не может касаться отмены санкций, которые были введены СБ ООН. Эта отмена не подлежит пересмотру», — сказал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что американская сторона нарушила резолюцию Совета Безопасности ООН, приняв решение выйти из иранской ядерной сделки.

Как стало известно, Соединённые Штаты намерены ввести санкции в отношении Ирана на следующей неделе.

8 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что страна выходит из СВПД по иранской ядерной программе.

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