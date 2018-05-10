Лавров назвал выход США из ядерной сделки с Ираном нарушением резолюции СБ ООН

Исполняющий обязанности главы российского МИД Сергей Лавров во время пресс-конференции заявил, что американская сторона нарушила резолюцию Совета Безопасности ООН, приняв решение выйти из иранской ядерной сделки.

«У нас вызывает серьёзную озабоченность решение администрации США выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий, тем самым совершив существенное нарушение резолюции Совета Безопасности 2231, которая одобрила этот план, сделала его тем самым частью международного права», — сказал министр, отвечая на вопрос RT.

Он отметил, что Россия «оценила взвешенную реакцию руководства Ирана на это решение».

«Потому что необходимо оценить все последствия этого шага Вашингтона, здесь спешка была бы непродуктивна. И нам, и Германии, и Франции, и Великобритании, Китаю, Ирану предстоит эту оценку провести. Мы уже занимаемся этим, в ближайшее время будем сопоставлять наши мнения», — добавил он.

Ранее в США заявили о готовности к дальнейшим обсуждениям по Ирану.

RT ведёт прямую трансляцию.