В США заявили о готовности к обсуждению ситуации вокруг Ирана с другими странами

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Соединённые Штаты готовы к дальнейшим обсуждениям по Ирану, в том числе со странами, которые подписали с ним договорённости. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США.
В США заявили о готовности к обсуждению ситуации вокруг Ирана с другими странами
  • Reuters

«Мы будем готовы к общению со всеми странами, которые аналогично нам заинтересованы в сдерживании всей совокупности поведения Ирана. Это необязательно касается только СВПД», — приводит его слова РИА Новости.

При этом в администрации отметили, что США будут «общаться со всеми странами в том, что касается инвестиций в Иран, чтобы призывать их, убеждать, подталкивать к их сокращению».

8 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что страна выходит из СВПД по иранской ядерной программе.

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