США намерены ввести санкции в отношении Ирана на следующей неделе

Соединённые Штаты намерены ввести санкции в отношении Ирана на следующей неделе, заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Мы готовимся к введению дополнительных санкций на следующей неделе», — сказала она в ходе брифинга.

Ранее сообщалось, что Вашингтон требует от Тегерана отчитаться о прошлой военной составляющей ядерной программы, в развитии которой США подозревают Иран.

Также Министерство финансов США сообщило, сколько времени понадобится на восстановление санкций против Ирана.

8 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что страна выходит из СВПД по иранской ядерной программе.