США намерены ввести санкции в отношении Ирана на следующей неделе
«Мы готовимся к введению дополнительных санкций на следующей неделе», — сказала она в ходе брифинга.
Ранее сообщалось, что Вашингтон требует от Тегерана отчитаться о прошлой военной составляющей ядерной программы, в развитии которой США подозревают Иран.
Также Министерство финансов США сообщило, сколько времени понадобится на восстановление санкций против Ирана.
8 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что страна выходит из СВПД по иранской ядерной программе.