США намерены ввести санкции в отношении Ирана на следующей неделе

Короткая ссылка
Соединённые Штаты намерены ввести санкции в отношении Ирана на следующей неделе, заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

«Мы готовимся к введению дополнительных санкций на следующей неделе», — сказала она в ходе брифинга.

Ранее сообщалось, что Вашингтон требует от Тегерана отчитаться о прошлой военной составляющей ядерной программы, в развитии которой США подозревают Иран.

Также Министерство финансов США сообщило, сколько времени понадобится на восстановление санкций против Ирана.

8 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что страна выходит из СВПД по иранской ядерной программе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Внешняя политика Санкции
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных