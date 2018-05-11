Ликвидация дефицита: впервые с 2011 года доходы российского бюджета могут превысить расходы

По оценке Минфина, в 2018 году бюджетные доходы России впервые за семь лет могут превысить расходы. Во многом это произойдёт за счёт стремительного роста цен на нефть. Рублёвая стоимость энергосырья российской марки Urals уже достигла исторического максимума. Таким образом, за счёт увеличения сверхдоходов от нефтегазового сектора происходит активное наращивание национальных резервов. Какие изменения может претерпеть федеральный бюджет страны — в материале RT.

В 2018 году федеральный бюджет России впервые за семь лет будет исполнен с профицитом. Так, по оценке Минфина, объём бюджетных доходов может превысить уровень расходов на 440,6 млрд рублей. Проект соответствующих поправок в бюджет был опубликован на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов.

Согласно документу, в Министерстве финансов ожидают профицит государственного бюджета в 2018 году вблизи отметки 0,45% ВВП. При этом ранее ведомство прогнозировало бюджетный дефицит в 1,3% ВВП, или 1,27 трлн рублей.

Как отмечается в проекте поправок, в этом году доходы бюджета могут составить 17,032 трлн рублей (против прогнозируемых 15,257 трлн), а расходы — 16,591 трлн рублей (против 16,529 трлн).

В последний раз федеральный бюджет России был исполнен в профиците в 2011 году. Тогда бюджетные доходы превысили расходы на 442 млрд рублей. После этого (с 2012 года) в экономике наблюдался уверенный рост дефицита бюджета. В 2016 году он достиг максимальной отметки в 2,95 трлн рублей, но уже в 2017-м этот показатель сократился и составил 1,33 трлн рублей. Такие данные содержатся на официальном сайте Минфина.

Любопытно, что ещё в октябре 2017 года министр финансов России Антон Силуанов заявлял о возможной ликвидации бюджетного дефицита к 2019 году. При этом уже в январе 2018-го глава Минэкономразвития Максим Орешкин выразил уверенность в достижении профицита бюджета на уровне 1,5% ВВП до конца текущего года. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Антон Силуанов

© Алексей Дружинин / РИА Новости

Как отмечают опрошенные RT эксперты, сегодня бюджет исполняется лучше прогнозов по причине высоких цен на нефть. Так, по данным Лондонской товарно-сырьевой биржи, с начала 2018 года стоимость энергосырья эталонной марки Brent увеличилась на 16,5% и сейчас находится вблизи максимумов трёх с половиной лет — на уровне $77,50 за баррель.

Цена российской нефти марки Urals на сегодняшний день практически достигла значения $74 за баррель. Такие данные приводит Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа. При нынешнем курсе доллара США (61—62 рубля) стоимость барреля Urals впервые в истории находится выше значения 4500 рублей.

«Российский бюджет в значительной степени зависит от рублёвых цен на нефть. Если мы посмотрим на текущий курс рубля и стоимость нефти в долларах, то увидим, что стоимость нефти в нацвалюте России сейчас находится на максимальных отметках за всю историю. Соответственно, и отдача от поступлений в бюджет в рублях со стороны нефтяного сектора также максимальна», — пояснил RT директор Центра исследований региональных реформ Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Александр Дерюгин.

В трёхлетний бюджет (на 2018—2020 годы) заложена цена нефти $40 за баррель с ежегодной индексацией на 2%. Согласно бюджетному правилу Минфина, дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены на нефть выше указанной планки, направляются в резервы. Именно поэтому глобальный рост котировок энерготоплива способствует активному наращиванию российских резервов и в целом позитивно влияет на исполнение федерального бюджета. Об этом RT напомнил директор аналитического департамента «Локо-Банка» Кирилл Тремасов.

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Согласно новым поправкам в бюджет, на этом фоне Минфин ожидает роста нефтегазовых доходов до 2,74 трлн рублей вместо прогнозируемых ранее 527,6 млрд.

Стоит отметить, что в своей оценке Минфин также уменьшил верхний предел государственного внутреннего долга с 10,502 трлн рублей до 10,281 трлн. При этом предел государственного внешнего долга также был снижен с $71,6 млрд до $ 61,9 млрд. Как объяснил Кирилл Тремасов, при профиците федерального бюджета у страны нет необходимости в совершении больших заимствований.

Бюджетная выдержка

Впрочем, Александр Дерюгин отмечает, что пока ещё рано говорить об однозначном выходе бюджета в профицит к концу 2018 года. По словам эксперта, изменения в текущей геополитической обстановке могут «развернуть» нефтяные цены в обратную сторону.

«Динамика цен на нефть сейчас в наибольшей степени зависит от международной повестки. Речь идёт о выходе США из ядерной сделки с Ираном. Понятно, что этот факт будет влиять на колебания котировок. В случае дальнейшей эскалации и ответных действий со стороны Ирана рост цен на нефть будет поддержан. Наш бюджет от этого выиграет. Если же ситуация каким-то образом найдёт своё решение, и сделка так или иначе сохранится, то, возможно, цены опять пойдут вниз», — не исключил Дерюгин.

Кроме того, как отмечает эксперт, новый майский указ президента России подразумевает увеличение государственных расходов, и официальные представители Госдумы уже заявили о планируемом внесении соответствующих поправок в бюджет.

Напомним, 7 мая Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, выполнение данных целей потребует не менее 8 трлн рублей.