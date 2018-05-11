Ликвидация дефицита: впервые с 2011 года доходы российского бюджета могут превысить расходы
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- © Konstantin Kokoshkin/Russian Look
В 2018 году федеральный бюджет России впервые за семь лет будет исполнен с профицитом. Так, по оценке Минфина, объём бюджетных доходов может превысить уровень расходов на 440,6 млрд рублей. Проект соответствующих поправок в бюджет был опубликован на федеральном портале проектов нормативных и правовых актов.
Согласно документу, в Министерстве финансов ожидают профицит государственного бюджета в 2018 году вблизи отметки 0,45% ВВП. При этом ранее ведомство прогнозировало бюджетный дефицит в 1,3% ВВП, или 1,27 трлн рублей.
Как отмечается в проекте поправок, в этом году доходы бюджета могут составить 17,032 трлн рублей (против прогнозируемых 15,257 трлн), а расходы — 16,591 трлн рублей (против 16,529 трлн).
В последний раз федеральный бюджет России был исполнен в профиците в 2011 году. Тогда бюджетные доходы превысили расходы на 442 млрд рублей. После этого (с 2012 года) в экономике наблюдался уверенный рост дефицита бюджета. В 2016 году он достиг максимальной отметки в 2,95 трлн рублей, но уже в 2017-м этот показатель сократился и составил 1,33 трлн рублей. Такие данные содержатся на официальном сайте Минфина.
Любопытно, что ещё в октябре 2017 года министр финансов России Антон Силуанов заявлял о возможной ликвидации бюджетного дефицита к 2019 году. При этом уже в январе 2018-го глава Минэкономразвития Максим Орешкин выразил уверенность в достижении профицита бюджета на уровне 1,5% ВВП до конца текущего года. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
- Антон Силуанов
- © Алексей Дружинин / РИА Новости
Как отмечают опрошенные RT эксперты, сегодня бюджет исполняется лучше прогнозов по причине высоких цен на нефть. Так, по данным Лондонской товарно-сырьевой биржи, с начала 2018 года стоимость энергосырья эталонной марки Brent увеличилась на 16,5% и сейчас находится вблизи максимумов трёх с половиной лет — на уровне $77,50 за баррель.
Цена российской нефти марки Urals на сегодняшний день практически достигла значения $74 за баррель. Такие данные приводит Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа. При нынешнем курсе доллара США (61—62 рубля) стоимость барреля Urals впервые в истории находится выше значения 4500 рублей.
«Российский бюджет в значительной степени зависит от рублёвых цен на нефть. Если мы посмотрим на текущий курс рубля и стоимость нефти в долларах, то увидим, что стоимость нефти в нацвалюте России сейчас находится на максимальных отметках за всю историю. Соответственно, и отдача от поступлений в бюджет в рублях со стороны нефтяного сектора также максимальна», — пояснил RT директор Центра исследований региональных реформ Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Александр Дерюгин.
В трёхлетний бюджет (на 2018—2020 годы) заложена цена нефти $40 за баррель с ежегодной индексацией на 2%. Согласно бюджетному правилу Минфина, дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от цены на нефть выше указанной планки, направляются в резервы. Именно поэтому глобальный рост котировок энерготоплива способствует активному наращиванию российских резервов и в целом позитивно влияет на исполнение федерального бюджета. Об этом RT напомнил директор аналитического департамента «Локо-Банка» Кирилл Тремасов.
Согласно новым поправкам в бюджет, на этом фоне Минфин ожидает роста нефтегазовых доходов до 2,74 трлн рублей вместо прогнозируемых ранее 527,6 млрд.
Стоит отметить, что в своей оценке Минфин также уменьшил верхний предел государственного внутреннего долга с 10,502 трлн рублей до 10,281 трлн. При этом предел государственного внешнего долга также был снижен с $71,6 млрд до $ 61,9 млрд. Как объяснил Кирилл Тремасов, при профиците федерального бюджета у страны нет необходимости в совершении больших заимствований.
Бюджетная выдержка
Впрочем, Александр Дерюгин отмечает, что пока ещё рано говорить об однозначном выходе бюджета в профицит к концу 2018 года. По словам эксперта, изменения в текущей геополитической обстановке могут «развернуть» нефтяные цены в обратную сторону.
«Динамика цен на нефть сейчас в наибольшей степени зависит от международной повестки. Речь идёт о выходе США из ядерной сделки с Ираном. Понятно, что этот факт будет влиять на колебания котировок. В случае дальнейшей эскалации и ответных действий со стороны Ирана рост цен на нефть будет поддержан. Наш бюджет от этого выиграет. Если же ситуация каким-то образом найдёт своё решение, и сделка так или иначе сохранится, то, возможно, цены опять пойдут вниз», — не исключил Дерюгин.
Кроме того, как отмечает эксперт, новый майский указ президента России подразумевает увеличение государственных расходов, и официальные представители Госдумы уже заявили о планируемом внесении соответствующих поправок в бюджет.
Напомним, 7 мая Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, выполнение данных целей потребует не менее 8 трлн рублей.