Накопление резервов или затраты на развитие: как может измениться экономическая политика России в ближайшие шесть лет

Достичь стабильности российской экономики за последние несколько лет удалось благодаря умеренно жёсткой денежно-кредитной и бюджетной политике. Однако сейчас перед государством стоит новый вызов — темпы роста в 3,5% ВВП. В первый день ПМЭФ-2018 представители финансово-экономического блока правительства и Счётной палаты, а также международные эксперты дискутировали о выборе пути дальнейшего развития страны: накопительному подходу противопоставлялись активные госрасходы. Как может поменяться экономполитика в ближайшие шесть лет — в материале RT.

В день официального открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018) наибольшее внимание участников было сосредоточено на сессии «Российская экономика на траектории роста: вызовы и решения».

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард напомнила, что в настоящий момент средний темп роста ВВП стран G7 находится на уровне в 3,5—3,6%. Согласно прогнозу МВФ, этот показатель может увеличиться до 3,9%.

Однако в последнее время внешнеполитическая обстановка обострилась, поэтому, по мнению Лагард, России необходимо сфокусироваться на сохранении доверия к экономике со стороны инвесторов.

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«России необходимо усовершенствовать потенциал роста, и для этого нужно повысить производительность труда, а также усилить диверсификацию экономики. Недавно вы изменили бюджетное правило — на мой взгляд, это нехороший сигнал для инвесторов. Меня впечатляют ваши результаты, но вам необходимо остаться в рамках бюджетного правила — не меняйте его», — отметила Кристин Лагард.

Напомним, бюджетное правило было введено в России в 2013 году, согласно которому все нефтегазовые доходы выше установленного значения (прогноза по цене на нефть, который на 2018 год составляет $40 за баррель. — RT) накапливаются в Резервном фонде и Фонде национального благосостояния (ФНБ).

По мнению первого зампреда правительства, министра финансов Антона Силуанова, государству следует и далее придерживаться консервативной политики: максимально накапливать нефтегазовые доходы и жёстко контролировать бюджетные расходы.

Однако новый глава Счётной палаты Алексей Кудрин считает, что России на фоне высоких цен на нефть необходимо направить полученные сверхдоходы на усиленное развитие экономики. Федеральный аудитор напомнил, что три года назад резервы государства составляли $165 млрд, но на сегодняшний день они сократились на $90 млрд. Такой тренд связан со снижением цен на нефть. Кудрин подчеркнул, что ситуация с сырьевыми котировками в настоящее время очень непредсказуемая и не исключено, что стоимость энергоресурсов может сновать упасть до $50.

«Важно запустить рост экономики и, может быть, использовать резервы и немного больше заимствовать на внешних рынках. Мы можем на $5 сдвинуть границу цены отсечения, так как $40 — это жестковатая цена при сегодняшних котировках в $75», — считает Кудрин.

РИА Новости

Антон Силуанов уточнил, что в настоящий момент уровень инвестиций в России составляет примерно 21,5%. Для того чтобы экономика ежегодно росла на 3% ВВП, необходимо увеличить этот показатель минимум до 25%.

«Начиная с 2019 года, мы будем создавать фонд, объём которого в течение шестилетнего периода может быть порядка 3% ВВП (около 8 трлн рублей в год — RT). Фонд создаётся для того, чтобы увеличить государственные вложения в те сектора экономики, которые простимулируют частный бизнес», — сказал Силуанов.

Он также сообщил, что Минфин сейчас прорабатывает вопрос создания новой накопительной пенсионной системы. «Речь идёт о добровольном индивидуальном пенсионном страховании. Мы замораживали накопления как часть обязательных взносов пенсионного страхования и более не планируем возвращаться к этому институту. Но развивать добровольное пенсионное страхование — наша задача», — заявил Антон Силуанов.

РИА Новости

Минфин и Министерство экономического развития допускают небольшой рост госдолга за счёт заимствований на внутреннем и внешнем рынках. Однако привлечённые средства будут носить целевой характер. «Если государство занимает на текущие расходы — это путь к разбитому корыту. Нужно занимать на то, что будет давать улучшение качества жизни. Не на каждую инфраструктуру надо занимать — только на ту, которая приведёт к росту частных инвестиций. Минэкономразвития сейчас занимается подборкой таких проектов», — подчеркнул министр экономического развития Максим Орешкин.

В свою очередь, глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что монетарная политика регулятора сможет обеспечить ускорение экономического роста.

«Пока наш макроэкономический прогноз не говорит о том, что нам придётся повышать ключевую ставку. Нам бы быстрее получить ясность по поводу того, за счёт чего будут осуществляться расходы бюджета и на какие цели они пойдут. С точки зрения капитала и ликвидности банковская система готова финансировать экономику», — заявила Набиуллина.