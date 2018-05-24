Кудрин предупредил о рисках снижения цен на нефть до $50 за баррель

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин, выступая на сессии ПМЭФ, заявил о рисках снижения цены на нефть до $50 за баррель в ближайшие три года.

«Понятно, что сейчас высокая цена на нефть, начался рост, и вроде резервы тратить мы не будем, но цена может через год, два или три снова стать $50. Это первый большой риск», — отметил он.

Ранее цена на нефть марки Brent превысила $80 за баррель.

11 мая в Bank of America заявили, что цены на нефть могут возрасти до $100 за баррель в 2019 году.