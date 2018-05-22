Цена нефти марки Brent вновь превысила $80 за баррель

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле в ходе торгов второй раз за май превысила отметку в $80 за баррель.
Цена нефти марки Brent вновь превысила $80 за баррель
  • Reuters

По данным на 16:44, фьючерсы на нефть марки Brent увеличились на 1,02% — до $80,03 за баррель.

Июньские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,28%, составив $72,44 за баррель.

Ранее нефть Brent достигала этой отметки 17 мая, впервые с ноября 2014 года.

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