В Bank of America считают, что цены на нефть могут вырасти до $100 за баррель
- Reuters
Как отмечается, фьючерсы на нефть Brent, которые накануне торговались на уровне свыше $77 за баррель, во второй четверти следующего года вырастут до $90 за баррель. Однако, согласно прогнозу, из-за возможного продления соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи и санкций США в отношении Ирана цены могут достичь $100 за баррель.
7 мая цена на нефть марки Brent впервые с 2014 года превысила $76 за баррель.
Президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков в беседе с НСН оценил очередной рост цен на нефть.