В Bank of America считают, что цены на нефть могут вырасти до $100 за баррель

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Цены на нефть могут возрасти до $100 за баррель в 2019 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Bank of America.
В Bank of America считают, что цены на нефть могут вырасти до $100 за баррель
  • Reuters

Как отмечается, фьючерсы на нефть Brent, которые накануне торговались на уровне свыше $77 за баррель, во второй четверти следующего года вырастут до $90 за баррель. Однако, согласно прогнозу, из-за возможного продления соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи и санкций США в отношении Ирана цены могут достичь $100 за баррель.

7 мая цена на нефть марки Brent впервые с 2014 года превысила $76 за баррель.

Президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков в беседе с НСН оценил очередной рост цен на нефть.

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