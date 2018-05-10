Эксперт оценил очередной рост цен на нефть

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Президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков в беседе с НСН оценил очередной рост цен на нефть.

По словам эксперта, возможное снижение объёма экспорта нефти из Ирана, являющегося третьим по величине производства в ОПЕК, существенно влияет на рынок и провоцирует резкое повышение цен.

«Текущий уровень цен на нефть, скорее всего, временное явление. В среднесрочной перспективе вряд ли можно ожидать цену существенно выше $80 за баррель нефти Brent», — полагает Хайков.

Ранее сообщалось, что фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле увеличились на 0,74% — до $77,78 за баррель.

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