Цена на нефть марки Brent впервые с 2014 года превысила $76 за баррель
Цена эталонного сорта нефти марки Brent с поставкой в июле впервые с 27 ноября 2014 года превысила $76 за баррель.
- globallookpress.com
- © Nikolay Gyngazov
Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле увеличились на 1,70% — до $76,14 за баррель.
Июньские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,38%, составив $70,68 за баррель.
Подробнее о рекордном росте цен на нефть — в материале RT.
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