Цена на нефть марки Brent впервые с 2014 года превысила $76 за баррель

Цена эталонного сорта нефти марки Brent с поставкой в июле впервые с 27 ноября 2014 года превысила $76 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле увеличились на 1,70% — до $76,14 за баррель.

Июньские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,38%, составив $70,68 за баррель.

Подробнее о рекордном росте цен на нефть — в материале RT.