Цена на нефть марки Brent впервые с 2014 года превысила $76 за баррель

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Цена эталонного сорта нефти марки Brent с поставкой в июле впервые с 27 ноября 2014 года превысила $76 за баррель.
Цена на нефть марки Brent впервые с 2014 года превысила $76 за баррель
  • globallookpress.com
  • © Nikolay Gyngazov

Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле увеличились на 1,70% — до $76,14 за баррель.

Июньские фьючерсы на нефть WTI выросли на 1,38%, составив $70,68 за баррель.

Подробнее о рекордном росте цен на нефть — в материале RT.

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