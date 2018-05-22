В Минэнерго США прогнозируют цены нефти Brent на уровне выше $65 до 2020 года

Управление по энергетической информации Минэнерго США опубликовало новый отчёт с прогнозами цен и уровня производства основных энергоресурсов.

По прогнозам Управления энергетической информации (EIA), средний уровень цен на нефть марки Brent составит $71 и $66 за баррель в 2018 и 2019 годах соответственно.

Что касается сырой нефти марки West Texas Intermediate (WTI), эксперты EIA ожидают её отставание по среднему уровню цен от нефти Brent на $5 за баррель — $66 в 2018 году, $61 в 2019-м. Согласно прогнозу ведомства, мировая добыча нефти увеличится на 0,2 млн баррелей в сутки в 2018 году и на 0,6 млн баррелей в сутки в 2019 году.

Управление по энергетической информации является подразделением Министерства энергетики США. Ведомство занимается сбором и анализом информации о состоянии рынка угля, нефти, природного газа, электроэнергии и атомной энергетики.