ОПЕК повысила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018 году

Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) повысила прогноз на 2018 год по росту спроса на нефть в мире на 0,02 млн баррелей в сутки — до 1,65 млн баррелей в сутки.

Reuters

Об этом говорится в майском докладе организации. Отмечается, что в 2018 году спрос прогнозируется примерно на уровне 98,84 млн баррелей в сутки. В конце апреля президент США Дональд Трамп заявил, что ОПЕК искусственным образом завышает цены на нефть. Генсек ОПЕК прокомментировал обвинения Трампа в адрес организации.