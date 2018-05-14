ОПЕК повысила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018 году
Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) повысила прогноз на 2018 год по росту спроса на нефть в мире на 0,02 млн баррелей в сутки — до 1,65 млн баррелей в сутки.
- Reuters
Об этом говорится в майском докладе организации.
Отмечается, что в 2018 году спрос прогнозируется примерно на уровне 98,84 млн баррелей в сутки.
В конце апреля президент США Дональд Трамп заявил, что ОПЕК искусственным образом завышает цены на нефть. Генсек ОПЕК прокомментировал обвинения Трампа в адрес организации.
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