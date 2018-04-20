Новак допускает рост цен на нефть в апреле до $80 за баррель

Министр энергетики России Александр Новак допускает, что цена нефти в апреле может достигнуть $80 за баррель.

На вопрос, считает ли он реальной возможность увеличения цены на нефть в апреле до уровня $80 за баррель, Новак ответил: «Всё может быть, я не исключаю, в том числе геополитические факторы могут влиять».

При этом он отметил, что, по его мнению, это не фундаментальная цена на нефть на сегодняшний день.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) искусственным образом завышает цены на нефть.

Эксперт Рустам Танкаев в беседе с НСН также рассказал о причинах колебания цен на нефть.