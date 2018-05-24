Силуанов рассказал о будущем пенсионной системы России
- Антон Силуанов
- © Владимир Астапкович / РИА Новости
Министр указал на необходимость развития накопительной системы «для обеспечения достойной пенсии».
«Речь идёт о добровольном индивидуальном пенсионном капитале… Такой институт должен быть создан, этот институт должен быть направлен на дополнительное увеличение пенсионного обеспечения», — заявил Силуанов.
По его словам, это также является ресурсом для развития.
«Мы пенсионные накопления замораживали в часть обязательных взносов на пенсионное страхование. Действительно, мы не планируем возвращаться к этому институту, но развивать добровольные пенсионные накопления — это наша задача», — добавил министр.
В марте Силуанов рассказал о преимуществах введения механизма индивидуального пенсионного капитала. По его словам, это может способствовать увеличению соотношения пенсии и зарплаты на 10—20 процентных пунктов.
Ранее в Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили RT, сколько граждан в возрасте старше 110 лет получают пенсию в стране.