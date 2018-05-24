Силуанов рассказал о будущем пенсионной системы России

Первый вице-премьер, глава Минфина России Антон Силуанов во время выступления на ПМЭФ отметил, что возврата к обязательной пенсионной системе не будет.

Министр указал на необходимость развития накопительной системы «для обеспечения достойной пенсии».

«Речь идёт о добровольном индивидуальном пенсионном капитале… Такой институт должен быть создан, этот институт должен быть направлен на дополнительное увеличение пенсионного обеспечения», — заявил Силуанов.

По его словам, это также является ресурсом для развития.

«Мы пенсионные накопления замораживали в часть обязательных взносов на пенсионное страхование. Действительно, мы не планируем возвращаться к этому институту, но развивать добровольные пенсионные накопления — это наша задача», — добавил министр.

В марте Силуанов рассказал о преимуществах введения механизма индивидуального пенсионного капитала. По его словам, это может способствовать увеличению соотношения пенсии и зарплаты на 10—20 процентных пунктов.

Ранее в Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили RT, сколько граждан в возрасте старше 110 лет получают пенсию в стране.