Силуанов рассказал о будущем пенсионной системы России

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Первый вице-премьер, глава Минфина России Антон Силуанов во время выступления на ПМЭФ отметил, что возврата к обязательной пенсионной системе не будет.
Силуанов рассказал о будущем пенсионной системы России
  • Антон Силуанов
  • © Владимир Астапкович / РИА Новости

Министр указал на необходимость развития накопительной системы «для обеспечения достойной пенсии». 

«Речь идёт о добровольном индивидуальном пенсионном капитале… Такой институт должен быть создан, этот институт должен быть направлен на дополнительное увеличение пенсионного обеспечения», — заявил Силуанов. 

По его словам, это также является ресурсом для развития.  

«Мы пенсионные накопления замораживали в часть обязательных взносов на пенсионное страхование. Действительно, мы не планируем возвращаться к этому институту, но развивать добровольные пенсионные накопления — это наша задача», — добавил министр.

В марте Силуанов рассказал о преимуществах введения механизма индивидуального пенсионного капитала. По его словам, это может способствовать увеличению соотношения пенсии и зарплаты на 10—20 процентных пунктов.

Ранее в Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили RT, сколько граждан в возрасте старше 110 лет получают пенсию в стране.

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