В ПФР рассказали, сколько в России проживает пенсионеров старше 110 лет

В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили RT, сколько граждан в возрасте старше 110 лет получают пенсию в стране.

В фонде сообщили, что в России получают пенсию 37 граждан старше 110 лет.

Больше всего таких пенсионеров проживают в Кабардино-Балкарии, Чечне, Дагестане и Ингушетии.

Отмечается, что наибольшее число пенсионеров, перешагнувших 100-летний возрастной рубеж, зафиксировано в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге и Республике Башкортостан.

В ноябре 2017 года Минздрав России сообщил, что средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 72,6 года.