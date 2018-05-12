В ПФР рассказали, сколько в России проживает пенсионеров старше 110 лет
- globallookpress.com
- © Alexey Sukhorukov/ZUMAPRESS.com
В фонде сообщили, что в России получают пенсию 37 граждан старше 110 лет.
Больше всего таких пенсионеров проживают в Кабардино-Балкарии, Чечне, Дагестане и Ингушетии.
Отмечается, что наибольшее число пенсионеров, перешагнувших 100-летний возрастной рубеж, зафиксировано в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге и Республике Башкортостан.
В ноябре 2017 года Минздрав России сообщил, что средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 72,6 года.