Силуанов рассказал о новом источнике экономического роста в России

Бюджетный фонд для инфраструктурных инвестиций станет одним из источников роста российской экономики, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«То, что будет создан специальный ресурс в виде фонда для инфраструктурных инвестиций, по сути вытекает из указа, из послания президента, и это один из источников обеспечения более высоких темпов роста экономики», — сказал он, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума — 2018 (ПМЭФ).

По его словам, эти деньги планируется получить от долгового финансирования в рамках так называемого золотого правила.

«Мы можем привлечь деньги с рынка, направив их на инвестиции, которые будут создавать нам дополнительные государственные активы и работать для экономики», — пояснил Силуанов.

Министр подчеркнул, что это не приведёт к изменению основополагающих принципов бюджета и денежной политики.

ПМЭФ проходит 24—26 мая.