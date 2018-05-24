Силуанов рассказал о новом источнике экономического роста в России
- Антон Силуанов
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«То, что будет создан специальный ресурс в виде фонда для инфраструктурных инвестиций, по сути вытекает из указа, из послания президента, и это один из источников обеспечения более высоких темпов роста экономики», — сказал он, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума — 2018 (ПМЭФ).
По его словам, эти деньги планируется получить от долгового финансирования в рамках так называемого золотого правила.
«Мы можем привлечь деньги с рынка, направив их на инвестиции, которые будут создавать нам дополнительные государственные активы и работать для экономики», — пояснил Силуанов.
Министр подчеркнул, что это не приведёт к изменению основополагающих принципов бюджета и денежной политики.
ПМЭФ проходит 24—26 мая.