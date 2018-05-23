«Переговоры с нуля»: зачем Израиль пытается сорвать политическое объединение Палестины

В ночь на 23 мая ВВС Израиля нанесли удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа. По заявлениям Тель-Авива, с территории Палестины якобы предпринимались попытки атаковать еврейское государство. Более того, израильские власти ограничили доступ жителей сектора Газа к святыням в Иерусалиме в дни Рамадана. В то же время увеличено число пропусков для тех, кто живёт на Западном берегу реки Иордан. По мнению экспертов, цель провокационных действий израильтян — сорвать общепалестинское объединение и вынудить международное сообщество пересмотреть договорённости о статусе Иерусалима. К чему может привести такая политика Тель-Авива — в материале RT.

23 мая израильская авиация нанесла удары по территории сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля. Уточняется, что основными целями были подземная инфраструктура палестинской группировки ХАМАС и два морских объекта. По версии израильской стороны, боевой вылет был осуществлён в ответ на нарушение границы еврейского государства, а также поджог израильского военного поста. Днём ранее по наблюдательному посту ХАМАС был нанесён удар из танкового орудия.

«Эти три цели были поражены в ответ на продолжающиеся попытки направить беспилотные летательные аппараты и воздушных змеев с целью террористической деятельности и атаки на израильскую территорию», — цитирует ТАСС сообщение израильских ВС.

Очередное обострение палестино-израильского конфликта началось в марте, спустя несколько недель после того, как стало известно о решении президента США Дональда Трампа перенести американское посольство в Иерусалим.

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С 30 марта от рук израильских силовиков погибли около 120 палестинцев, ранения получили 13 тыс. человек. Среди пострадавших и погибших много детей, вышедших на «Марш возвращения». Эта акция протеста, целью которой было привлечь внимание к судьбе палестинских беженцев, покинувших регион после 1948 года из-за арабо-израильской войны, должна была продлиться до 15 мая.

Участники митинга забрасывали израильских военных на границе камнями и бутылками с зажигательной смесью. В ответ силовики открыли огонь на поражение. Только в первый день «Марша» были убиты 14 палестинцев, а в день переноса американского посольства в Иерусалим погибли более 60 человек.

Власти Палестины призвали Совет Безопасности ООН вмешаться в ситуацию, чтобы привлечь израильскую сторону к ответственности. Однако, как стало известно AFP, 15 мая США заблокировали принятие СБ ООН коммюнике, в котором говорилось о необходимости расследовать события на границе сектора Газа и еврейского государства.

Мечеть Аль-Акса

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Посеять раздор

23 мая власти Израиля приняли решение ограничить доступ мусульман-палестинцев в Иерусалим во время месяца Рамадан. Об этом со ссылкой на израильский совет координирования правительственных действий на территориях (КОГАТ) сообщили «Известия». Как правило, в дни Рамадана для жителей сектора Газа и Западного берега реки Иордан действовал упрощённый пропускной режим к иерусалимским святыням.

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В этом году пропусков для жителей сектора Газа не предусмотрено в принципе, зато для жителей Западного берега реки Иордан их количество увеличено, продлено и время работы КПП. Также арабам разрешили пользоваться аэропортом Бен-Гурион. Отметим, что единственная палестинская воздушная гавань была уничтожена израильскими ВВС ещё в 2001 году.

Израильская сторона практически не считается с мнением арабского населения из-за отсутствия единства в палестинском движении, считают эксперты.

«Разумеется, израильское руководство совершенно не заинтересовано в объединении палестинцев», — считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Исламистское движение ХАМАС на протяжении многих лет не может найти общий язык с одной из ведущих партий ПНА — ФАТХ, в 2007—2014 годах стороны находились в состоянии вооружённого противостояния. Сегодня ХАМАС контролирует сектор Газа, а ФАТХ — Западный берег реки Иордан. В 2014 году сторонам удалось договориться о прекращении конфликта и формировании временного правительства национального единства во главе с премьером Рами Хамдаллой.

Рами Хамдалла

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В марте этого года Хамдалла едва не погиб в результате покушения во время поездки в сектор Газа. Под одной из машин правительственной колонны сработало взрывное устройство. Сразу после инцидента Палестинская национальная администрация заподозрила в покушении ХАМАС. Однако это обвинение практически сразу же было отозвано, а в ХАМАС, в свою очередь, возложили ответственность за случившееся на Израиль.

И покушение, и общая эскалация напряжённости в регионе произошли спустя полгода после того, как движение ХАМАС объявило о готовности расформировать свою администрацию в секторе Газа, чтобы создать единое палестинское правительство. ХАМАС планировало объединить сектор Газа и Западный берег реки Иордан, а также провести всеобщие выборы по итогам переговоров с ФАТХ.

12 октября 2017 года ФАТХ и ХАМАС подписали соглашение об окончательном примирении между движениями после десяти лет вражды. Израильские власти встретили эту новость без энтузиазма.

«Мы не заинтересованы в мнимом примирении, когда палестинские группировки помирятся за наш счёт, за счёт нашего существования», — цитирует ВВС израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Главный специалист Института востоковедения РАН Баграт Сейранян в интервью RT не исключил, что стремление ФАТХ и ХАМАС к общепалестинскому объединению стало одним из определяющих факторов, подтолкнувших Белый дом к переносу посольства в Иерусалим. Как напомнил эксперт, этот шаг обсуждали и предшественники Дональда Трампа на президентском посту.

«Тогда в американской администрации считали такой шаг преждевременным. Считалось, что это может спровоцировать новую палестинскую интифаду. Сейчас как раз складываются условия для начала очередной интифады», — отметил Сейранян.

При этом эксперт полагает, что она вряд ли будет масштабной, ведь сектор Газа около десяти лет находится в блокаде.

«Если же её старт будет неудачным, то это приведёт к ещё большему росту разногласий внутри палестинского движения», — пояснил Сейранян.

Похожей точки зрения придерживается и профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Вавилов. Эксперт согласен с тем, что перенос посольства США в Иерусалим, спровоцировавший дальнейшее обострение ситуации в регионе, был связан с намерением Вашингтона и Тель-Авива не допустить объединения национальных палестинских движений.

«С самого начала Тель-Авив активно использовал существующие между палестинцами противоречия, чтобы увиливать от переговоров по урегулированию ситуации», — подчеркнул эксперт.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Reuters

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Вавилов напомнил о предыдущих высказываниях израильского премьера, который утверждал, что Тель-Авиву просто не с кем договариваться, раз между самими палестинцами нет взаимопонимания.

«Скорее всего, начавшееся в регионе обострение отрицательно скажется на переговорном процессе между ФАТХ и ХАМАС. Хотя нынешнее израильское руководство пытается сыграть на конъюнктурных разногласиях, в целом для израильского народа, конечно, ничего хорошего в такой политике нет. Продолжение конфликта — серьёзная опасность и угроза, особенно в долгосрочной перспективе», — подвёл итог Вавилов.

«Навязать палестинцам новые условия»

Один из наиболее болезненных вопросов для мусульман всего мира — государственная принадлежность Восточного Иерусалима, где находятся исламские, христианские и иудейские святыни.

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С точки зрения ООН, израильское государство обладает правами только на западную часть Иерусалима. Однако во время Шестидневной войны 1967 года, завершившейся победой Израиля, армия еврейского государства оккупировала Восточный Иерусалим, но эти действия не получили признания со стороны международного сообщества.

Сейчас Тель-Авив прилагает все усилия для того, чтобы аннулировать предыдущие решения международных инстанций по палестино-израильской проблематике.

«Действующее израильское руководство если и согласно вести переговоры, то с нуля — таким же образом сейчас США действуют в отношении Ирана, — отметил в интервью RT Александр Вавилов. — То, что мировая дипломатия нарабатывала на протяжении десятков лет, создавая законодательную базу, проводя через СБ ООН норму о государствах для двух народов, — всё это израильская сторона фактически отбросила, чтобы навязать палестинцам новые условия».

По мнению Бориса Долгова, израильская сторона выбрала очень удачный момент для расширения своих позиций.

«Противостоять укреплению Израиля и аннексии Иерусалима практически некому — сейчас в мусульманском мире царит серьёзный раскол. Это и шиитско-суннитские противоречия, и конфликт в Сирии, и многое другое. На этом фоне палестинские проблемы отодвигаются на второй план, и американские и израильские власти пользуются этим. Тем более что палестинские движения тоже ослаблены», — отметил Долгов в интервью RT.

Сейчас палестинская сторона пытается добиться справедливости с помощью международных инстанций. 22 мая МИД Палестины обратился в Международный уголовный суд (МУС) с просьбой расследовать преступления, совершённые израильскими силовиками по отношению к жителям Палестины.

Израильские власти немедленно отреагировали на этот шаг, заявив, что МУС не имеет права вмешиваться в ситуацию. Действительно, Палестина присоединилась к Римскому статуту ещё в 2015 году, в то время как Тель-Авив не признаёт над собой юрисдикции международного суда.

Звучат также призывы направить в зону конфликта миротворческие силы — с таким предложением выступил ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Однако для этого необходима санкция СБ ООН, где у США — союзника Израиля — есть право вето.