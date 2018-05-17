Фактор США и Ирана: способна ли Лига арабских государств урегулировать палестино-израильский конфликт

17 мая по просьбе Саудовской Аравии должно состояться экстренное заседание Лиги арабских государств на уровне министров иностранных дел. Стороны обсудят ситуацию на палестино-израильской границе, где после переноса посольства США в Иерусалим погибли несколько десятков человек. Однако эксперты сомневаются, что арабские страны действительно смогут повлиять на существующее положение дел. Что мешает ЛАГ предпринять решительные меры для урегулирования палестинского вопроса, разбирался RT.

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд созывает экстренное заседание Лиги арабских государств 17 мая. Об этом в среду сообщило информационное агентство Палестины WAFA. Поводом стала ситуация в Палестине — с 14 мая число погибших от пуль израильских силовиков палестинцев превысило 60 человек, среди жертв есть дети и подростки. По оценкам экспертов, это самые кровопролитные столкновения между палестинцами и израильтянами за последние пять лет. Во время заседания ЛАГ стороны планируют обсудить действия израильских властей.

В Лигу арабских государств входит 22 страны с преимущественно арабским населением, а также дружественные страны, где арабский язык обладает государственным статусом. Штаб-квартира ЛАГ расположена в египетской столице.

Кровавый май

16 мая по итогам экстренного заседания Совета Безопасности ООН представители арабских стран призвали расследовать убийства безоружных людей на палестино-израильской границе. С таким обращением представители ЛАГ выступили на совместной пресс-конференции.

Палестинские демонстранты, Сектор Газа

© Ibraheem Abu Mustaf / Reuters

Перенос американской стороной своего посольства в Иерусалим спровоцировал новый виток кровопролития в регионе. Своего пика конфликт достиг 14 мая — в день открытия нового американского посольства, тогда только за сутки от действий израильских силовиков погибло полсотни палестинских демонстрантов, несколько тысяч человек получили ранения.

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Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о решении перенести посольство Соединённых Штатов из Тель-Авива в Иерусалим в декабре 2017 года. Кроме того, политик объявил об официальном признании Иерусалима в качестве столицы еврейского государства.

Этот шаг американского президента был встречен критикой не только со стороны мусульманских стран. Инициатива Вашингтона была осуждена в проекте резолюции Совбеза ООН — документ поддержали все члены СБ, за исключением США. Серьёзную озабоченность возможными последствиями действий Белого дома выразили в Евросоюзе.

Вопрос принадлежности восточной части Иерусалима, где находятся святыни трёх мировых религий — иудаизма, ислама и христианства, является наиболее болезненной темой в палестино-израильском конфликте. ООН не признаёт прав израильтян на эту часть города, оставляя за Израилем право только на Западный Иерусалим. Впрочем, это не помешало Израилю оккупировать Восточный Иерусалим по итогам Шестидневной войны в 1967 году.

Фактор Вашингтона

Эксперты сомневаются, что громкие обвинения, звучащие сегодня со стороны государств ЛАГ в адрес Израиля выльются в какие-то реальные шаги. Дело в прочных военно-политических связях, которые объединяют сегодня ряд участников Лиги с Вашингтоном. Речь также идёт об экономическом и техническом сотрудничестве — так, год назад Эр-Рияд и Вашингтон заключили контракты на поставку вооружений на общую сумму в $110 млрд. Ещё одна страна-участница ЛАГ — Египет — пользуется военной помощью США. Например, на 2018 года Госдеп запросил у конгресса $3,3 млрд на поддержку Израиля, и $1,3 млрд — на оказание военной помощи Каиру. На третьем месте в этом списке находится Иордания, для поддержки которой было запрошено $350 млн.

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Укрепление отношений с Вашингтоном сопровождается у ряда стран некоторым смягчением позиции по отношению к Израилю. Напомним, большинство мусульманских стран не признают еврейское государство, исключением является Египет и Турция — это государства поддерживают дипломатические отношение с Израилем.

У Эр-Рияда есть и другие причины для некоторой сдержанности в отношении Тель-Авива: речь идёт о противостоянии общему противнику — Ирану.

Напомним, в 2016 году Лига арабских государств причислила проиранскую группировку «Хезболла» к террористическим организациям, это решение было принято по запросу Саудовской Аравии. Данная точка зрения полностью созвучна позиции израильской и американской администраций, отмечают эксперты. Отношения Эр-Рияда и Тегерана не улучшаются — в апреле 2018 года король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд снова обвинил иранские власти во вмешательстве в дела арабских государств. На этом фоне Саудовская Аравия впервые в истории разрешила пассажирскому лайнеру, следовавшему из Азии в израильский аэропорт, использовать своё воздушное пространство.

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд

Reuters

Не меньший резонанс вызвало высказывание наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, который в интервью американскому изданию Atlantic заявил о «праве израильтян на собственную землю», наравне с палестинцами. Напомним, на официальном уровне Саудовская Аравия не признает Израиль.

«Стратегическая задача Вашингтона — создание антииранского блока на Ближнем Востоке, и этот процесс идёт. В этот неформальный альянс входит и Саудовская Аравия, и Кувейт, и Египет, и Иордания. А также Израиль — как ключевой участник формирующегося блока. Сам мусульманский, арабский мир разобщён. Лидер ЛАГ — Саудовская Аравия, является одним из основных партнёров США на Ближнем Востоке», — пояснил ситуацию в интервью RT ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО Александр Крылов.

По словам эксперта, хотя ЛАГ и примет заявление, осуждающее перенос посольства из Тель-Авива в Иерусалим, ждать, что за этим последуют практические шаги, не приходится. Проблема заключается также в том, что идеи общеарабского единства сегодня не работают, такая ситуация начала складываться уже после смерти Абделя Насера в 1970 году.

«Поэтому арабские страны даже если бы и имели желание повлиять на решение палестинской проблемы, вряд ли смогли бы это сделать. Даже самый простой гуманитарный вопрос палестинских беженцев арабские страны не могут решить», — отметил Крылов.

Аналогичной точки зрения придерживается и руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров. В интервью RT эксперт предположил, что никаких реальных мер по оказанию помощи палестинцам ЛАГ не пример.

«Они часто собираются, делают какие-то громкие заявления, но толку от этого нет. Арабские страны даже не располагают возможностями как-то надавить на США и Израиль. Тем более, что Египет и Израиль поддерживают тесное сотрудничество по вопросам безопасности, так что Каир тоже не пойдёт на какие-то меры. Одновременно на почве антииранской политики активизировались негласные контакты между Израилем и Саудовской Аравией», — подчеркнул Багдасаров.

Турецкий гамбит

Действительно серьёзные намерения по оказанию политического сопротивления действиям Израиля сегодня есть не у арабских стран, а у Турции, не говоря уже о «заклятом» противнике Тель-Авива — Иране. В последнее время между Анкарой и Тегераном наметилось серьёзное сближение. Обе страны, наряду с Россией, являются гарантами мира в сирийских зонах деэскалации согласно астанинским соглашениям. Впрочем, этим форматом сотрудничество двух стран не ограничивается — так, только за 10 месяцев 2017 года ирано-турецкий товарооборот вырос на 15%.

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Ещё в прошлом году, когда американский президент объявил о своих планах по переносу посольства в Иерусалим, глава Турецкой Республики Реджеп Эрдоган пригрозил немедленно разорвать дипломатические отношения с Израилем в случае реализации этих намерений, а также созвать саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС). Хотя Турция и не разорвала отношения с Тель-Авивом, 14 мая 2018 года Анкара отозвала своих послов не только из еврейского государства, но и из США. Также турецкий МИД предложил израильскому послу Эйтану Наэху выехать за пределы Турции. 15 мая стало известно о том, что Анкара созывает чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества — по предварительной информации, встреча может пройти 18 мая в Стамбуле.

«Израильское государство осуществляет террор. Израиль — террористическое государство», — заявил Реджеп Эрдоган, назвав действия израильских властей по отношению к палестинцам геноцидом.

По мнению Крылова, турецкий президент хочет показать себя в роли лидера мусульманского мира в преддверии выборов. Досрочные парламентские и президентские выборы должны состоятся в Турции уже в июне 2018 года.

«Эрдоган просто зарабатывает себе политические очки на палестинской проблеме, понимая, что отзывом послов из США и Израиля ситуацию с места не сдвинуть», — уверен Крылов.

Багдасаров считает, что поддержка Анкарой Палестины «не ограничивается обычной общемусульманской солидарностью».

Эксперт напомнил, что в турецком обществе популярностью пользуются идеи движения «Братьев-мусульман»*. А палестинская группировка ХАМАС в своё время была основана на базе этого движения, однако в 2016 году дистанцировалась от него.

По мнению эксперта, общие идеологические корни с ХАМАС могут играть свою роль в палестинской политике Турции.

* «Братья-мусульмане» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.