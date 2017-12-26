Свято место: какие страны могут признать Иерусалим столицей Израиля

Израиль ведёт переговоры с властями десяти стран о переносе их посольств в Иерусалим, сообщили в МИД еврейского государства. Такое решение уже приняли США и Гватемала. Однако ООН большинством голосов осудила пересмотр статуса Иерусалима. По мнению экспертов, помимо политических аспектов позицию мирового сообщества определили религиозные факторы. Какие страны могут поддержать признание города трёх религий израильской столицей и почему большинство государств выступает против — в материале RT.

Власти Израиля ведут переговоры с рядом правительств о возможном признании Иерусалима столицей еврейского государства. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел страны Ципи Хотовели, выступая в эфире Израильской корпорации телерадиовещания.

По словам дипломата, диалог о переносе посольств в Иерусалим ведётся с более чем десятью странами. Замминистра не уточнила, с какими именно государствами начаты переговоры.

«Есть такие страны на всех континентах. Я могу сказать, что речь идёт о более чем десяти странах и мы в Министерстве иностранных дел проводим взвешенную работу с каждой из них», — подчеркнула дипломат. При этом она напомнила о предложении председателя румынского парламента обдумать идею переноса посольства Румынии в Иерусалим.

Между тем решение Белого дома перенести американское посольство в Иерусалим уже спровоцировало негативную реакцию международного сообщества. С осуждением этого шага выступили даже такие давние союзники США, как Великобритания и Франция, не говоря уже о мусульманских странах. С точки зрения большинства государств, признание Иерусалима столицей Израиля недопустимо, пока не урегулирован вопрос о статусе восточной части города, где расположены святыни сразу трёх мировых религий — ислама, христианства и иудаизма.

Израиль оккупировал Восточный Иерусалим по итогам Шестидневной войны в 1967 году. Однако ООН не признаёт израильский суверенитет над этой территорией. Так, МИД России рассматривает Восточный Иерусалим в качестве будущей столицы Палестинского государства, схожей точки зрения придерживаются многие страны. Необходимым условием урегулирования палестино-израильского конфликта Москва называет прямые переговоры враждующих сторон, по итогам которых должен быть определён статус Иерусалима.

Формально Белый дом не отрицает необходимость таких переговоров, заявляя, что перенос американского посольства не затрагивает вопроса разграничения территорий между палестинцами и израильтянами. Однако на практике такой шаг ведёт к дестабилизации региона, считают в ООН.

Вашингтон воспользовался правом вето, заблокировав 18 декабря проект резолюции Совбеза ООН, осуждающей действия, способные дестабилизировать ситуацию в регионе. Однако повлиять на позицию Генассамблеи ООН американская сторона не смогла: резолюцию, призывающую США пересмотреть решение о переносе посольства, поддержали 128 государств, 35 воздержалось.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли

Reuters

Вашингтон и Тель-Авив получили поддержку только семи стран. Позицию США разделяют Федеративные Штаты Микронезии, Науру, Палау и Того, а также Маршалловы Острова, Гватемала и Гондурас. Это весьма показательный результат, особенно если учесть, что накануне голосования Белый дом открыто угрожал прекратить помощь странам, которые поддержат проект резолюции ООН. А постпред США в ООН Никки Хейли пообещала «припомнить этот день» всем, кто выразит своё несогласие с Вашингтоном по вопросу Иерусалима.

Гватемала, Гондурас…

На сегодняшний день намерение последовать примеру США в вопросе признания Иерусалима столицей Израиля выразила только одна страна — Гватемала. Об этом на своей странице в Facebook написал президент Гватемалы Джимми Моралес.

«Я говорил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. ... Одной из наиболее важных тем разговора стало возвращение посольства Гватемалы в Иерусалим. Я сообщаю вам, что поручил министру иностранных дел начать соответствующие процедуры», — написал политик.

Власти Израиля приветствовали этот шаг. Как заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, «это только начало»: израильская сторона рассчитывает, что и другие государства последуют примеру Гватемалы.

«Благослови вас Бог, друг мой, президент Моралес!» — сказал Нетаньяху.

Как предполагают израильские СМИ, следующей страной, которая признает Иерусалим столицей еврейского государства, может стать Гондурас.

Не исключено, что израильская сторона возлагает определённые надежды также на те страны, которые воздержались во время голосования в ООН. В их число входят Венгрия, Латвия, Польша, Канада, Австралия.

Между тем, заручившись поддержкой США по вопросу принадлежности Иерусалима, израильские власти намерены провести закон о национальном характере государства ещё до окончания зимней сессии парламента. Об этих планах сообщил в своём Facebook Биньямин Нетаньяху.

«Мы утвердим закон о национальном характере государства на этой сессии кнессета. Закон определит статус Израиля как национального государства еврейского народа и укрепит статус наших национальных символов — флага, гимна и языка», — написал политик.

Законопроект, внесённый ранее правящей партией «Ликуд», может закрепить государственный статус иврита, а арабскому придать некий «особый статус». Сегодня оба языка являются в Израиле государственными.

Однако, по мнению экспертов, рассчитывать на существенную международную поддержку по вопросу принадлежности Иерусалима Израилю не приходится. Как пояснил в интервью RT директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров, скорее всего, переговоры ведутся как раз с теми странами, которые ранее прямо поддержали США и Израиль в ООН, — с Микронезией, Гондурасом и другими.

«В Европе против резолюций ООН никто не голосовал, так что переговоры с европейскими государствами по этому вопросу маловероятны», — добавил эксперт.

Земельный спор

События, которые разворачиваются сегодня в регионе, беспокоят не только мусульман, но и христиан. В ноябре Всемирный совет церквей, представляющий интересы около полумиллиарда христиан по всему миру, поддержал обращение Иерусалимского патриархата по вопросу земельных сделок. Совет призвал власти Израиля пересмотреть планы по принятию закона, наделяющего израильских чиновников возможностью пересматривать исторические права домовладельцев. Это «ставит под угрозу будущее существующей церкви и христианской общины», считают в совете, так как позволит Израилю распоряжаться церковными землями, пишет издание «Лехаим».

Второй болезненный для христиан вопрос касается сделок по продаже объектов Иерусалимского патриархата, расположенных вблизи Яффских ворот. В роли покупателей выступили компании, зарегистрированные в оффшорных зонах, но принадлежавшие израильтянам. Сделка была оформлена более десяти лет тому назад, но оспорена новым руководством церкви в суде. С точки зрения предстоятеля Иерусалима и всей Палестины Феофила III, договор был заключён в обход закона и церковного регламента с лицом, руководившим финансовым департаментом Иерусалимской православной церкви. Однако попытки оспорить сделку в израильском суде потерпели неудачу.

Патриарх Иерусалимский Феофил III

Reuters

В начале сентября иерусалимские патриархи и архиепископы тринадцати различных церквей обратились к лидерам христианских конфессий с призывом вмешаться в ситуацию во имя восстановления нарушенного статус-кво.

«Мы видим в этих действиях систематические попытки подорвать целостность святого града Иерусалима и Святой земли и ослабить христианское присутствие. … Такие попытки подорвать христианскую общину Иерусалима и Святой земли затрагивают не только одну церковь — они затрагивают всех нас, они затрагивают христиан и всех людей доброй воли по всему миру», — цитирует заявление церковных деятелей ресурс «Православный Иерусалим».

Судебное решение, сохранившее в силе сделки по передаче объектов Иерусалимского патриархата израильским компаниям, охарактеризовано в обращении как «несправедливое», а готовящийся закон о владении землёй назван «политически мотивированным».

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В этом контексте озабоченность христиан решением США признать Иерусалим столицей Израиля вполне объяснима. Ведь этот шаг направлен на окончательную легитимацию всех действий израильской стороны на территории Восточного Иерусалима, что противоречит интересам христиан, считают эксперты.

«Хотя эти вопросы являются отдельной проблемой, в целом наличие подобных споров влияет на позицию христиан по статусу Иерусалима, — пояснил в интервью RT руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. — Сложные отношения Израиля с Иерусалимским патриархатом создают дополнительную напряжённость вокруг Иерусалима».

Христианский фактор

7 декабря Иерусалимский патриарх Армянской апостольской церкви архиепископ Нурхан Манукян, а также ряд предстоятелей других иерусалимских церквей обратились к Дональду Трампу с призывом отказаться от решения перенести американское посольство.

«Мы убеждены, что такой шаг приведёт к усилению ненависти, эскалации конфликта, росту насилия и увеличению страданий в Иерусалиме и на Святой земле», — говорится в обращении.

Эту точку зрения разделяют и в Ватикане. Так, 6 декабря Папа Римский Франциск выступил с «печальным призывом соблюдать статус-кво города в соответствии с многочисленными резолюциями ООН». Обострение ситуации в регионе стало темой переговоров между понтификом и королём Иордании Абдаллой II, состоявшихся 19 декабря. Напомним, иорданский король, согласно мирным иордано-израильским соглашениям 1979 года, является хранителем святынь ислама в Иерусалиме.

Папа Римский Франциск с королем Иордании Абдаллой II

Reuters

«Христиане опасаются, в частности, за безопасность паломников и сохранность христианских святынь. И вообще — все хотят мира и покоя. И это тоже играет свою роль, помимо религиозных и политических факторов», — отметил Семён Багдасаров.

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В этом году рождественские торжества, ежегодно проходящие в Вифлееме, были омрачены нависшей над регионом угрозой нового витка насилия. Число паломников, собиравшихся на Святую землю на Рождество, достигало 140 тысяч, однако в декабре многие были вынуждены пересмотреть эти планы. Да и у властей Вифлеема в Палестине и Назарета в Израиле были сомнения, следует ли проводить рождественские торжества в столь напряжённой обстановке.

Как пояснил Роман Лункин, больная проблема Иерусалима скорее разъединяет христианский мир, нежели консолидирует.

«Между христианами по этому вопросу тоже есть противоречия. Например, если оценивать позицию Дональда Трампа с точки зрения религиозной политики, то он является представителем консервативных протестантских кругов, которые всемерно поддерживают Израиль», — пояснил эксперт.

В то же время католики и православные, а также часть протестантов заинтересованы в сохранении диалога между сторонами конфликта. И этот фактор учитывается властями стран при выстраивании национальной позиции по палестино-израильской проблематике.