Кувейт призвал провести экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа

Власти Кувейта просят провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с гибелью палестинцев в столкновениях с израильскими военными в секторе Газа.

Об этом сообщает NBC.

«Кувейт сделал запрос на проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН во вторник (15 мая. — RT), после того как израильские военные убили и ранили людей вдоль границы сектора Газа», — указывает телекомпания на своей странице в Twitter.

JUST IN: Kuwait requests UN Security Council emergency meeting Tuesday after scores killed and wounded by Israeli forces along Gaza border. — NBC News (@NBCNews) 14 мая 2018 г.

Ранее Палестина призвала созвать Совбез ООН из-за гибели мирных жителей в секторе Газа.

По последним данным телекомпании, в ходе столкновений между палестинцами и израильскими военными, вызванными переносом посольства США в Израиле в Иерусалим, в секторе Газа погибли 52 человека.