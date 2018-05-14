Кувейт призвал провести экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа

Короткая ссылка
Власти Кувейта просят провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с гибелью палестинцев в столкновениях с израильскими военными в секторе Газа.

Об этом сообщает NBC.

«Кувейт сделал запрос на проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН во вторник (15 мая. — RT), после того как израильские военные убили и ранили людей вдоль границы сектора Газа», — указывает телекомпания на своей странице в Twitter.

Ранее Палестина призвала созвать Совбез ООН из-за гибели мирных жителей в секторе Газа.

По последним данным телекомпании, в ходе столкновений между палестинцами и израильскими военными, вызванными переносом посольства США в Израиле в Иерусалим, в секторе Газа погибли 52 человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ближний Восток
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных